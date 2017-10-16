İstanbul Modern: Deepa Mehta:Bir Başkaldırı Sineması

|Toprak
İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla ve Kanada Büyükelçiliği ile Başka Sinema işbirliğiyle, 1991’den bugüne imzasını attığı büyük yapımlarla pek çok büyük ödüle layık görülmüş Hint asıllı Kanadalı yönetmen Deepa Mehta’yı ağırlıyor.
En çok epik dönem filmi niteliğindeki Element Üçlemesi ile tanınan Deepa Mehta’nın sınırları zorlayan, duygu yüklü filmleri pek çok büyük festivalde gösterildi, dünya çapında dağıtıldı ve izlendi.
Üçlemenin son filmi Su, 2007 yılında “Yabancı Dilde En İyi Film” dalında Oscar adayı oldu.
Hint toplumuna getirdiği eleştiriler nedeniyle her üç filmin gerek çekim gerek gösterim sürecinde zorluklar yaşandı. Hint sinemasında ilk kez iki kadın arasındaki ilişkiyi anlatan Ateş (Fire, 1996) gösterime girdiğinde sinema salonları yakıldı, 1947 Hindistan-Pakistan bölünmesini anlatan Toprak (Earth, 1998) filminin seti saldırıya uğradı.
|Yeryüzü Cenneti
Su (Water, 2005) filminin Varanasi’deki çekimleri ise milliyetçi Hindular tarafından defalarca sabote edildi ve çekimler beş yıl aksadı.
Bu zorluklara karşı yılmadan üretmeye devam eden Mehta özellikle kadın sorunlarına eğilen filmlerinde geleneklere, basmakalıp inanışlara meydan okurken her zaman cesur, korkusuz ve kışkırtıcı olmayı başardı.
Mehta, Salman Rushdie’nin Boooker Ödüllü romanı Geceyarısı Çocukları’nı destansı bir şekilde uyarladı, Bollywood / Hollywood ve Dünyadaki Cennet filmleriyle uluslararası başarılar elde etti.
Son filmi Şiddetin Anatomisi (Anatomy of Violence, 2016) Hindistan’daki kast sistemini, yobaz gelenekleri, 2012 yılında Delhi’de yaşanmış bir suç davasını temel alarak eleştirdi. Mehta, kariyerindeki pek çok başarının yanı sıra, Reykjavík Uluslararası Film Festivali’nden Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi.
Deepa Mehta ile Söyleşi
Tarih: 21 Ekim 2017
Saat: 17.00
Kendisinin bir politikacı ya da sosyal aktivist olmadığını söylemesine karşın filmlerinde her zaman bir başkaldırı teması işleyen yönetmenin filmografisinden altı filmin gösterileceği program kapsamında Deepa Mehta’nın kendisiyle bir söyleşi de gerçekleşecek. Söyleşinin moderatörlüğünü ise sinema yazarı Nil Kural yapacak.
Etkinlik dili İngilizcedir. Simültane çeviri desteği sunulacaktır.
Söyleşiye giriş ücretsizdir. Müze gişesinden kuponunuzu almanızı rica eder, yer kapasitesinin sınırlı olduğunu hatırlatırız.
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