İstanbul Modern Sinema: Biz de Varız!

İstanbul Modern Sinema, altı yıldır büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiği Biz de Varız! programında yine Türkiye sinemasından içerik ve form adına taze fikirler, yeni bakışlar sunan filmleri bir araya getiriyor.
Gösterimlere filmlerin yönetmen ve oyuncularının da katılımıyla festival havasında geçen programın bu yılki seçkisinde dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan Ceylan Özgün Özçelik’in Kaygı’sı ve bu yılki Venedik Film Festivali’nde Geleceğin Aslanı Ödülü’ne aday gösterilen Emre Yeksan’ın Körfez’i gibi ilk uzun metrajların yanı sıra dokuzuncu filmi Koca Dünya ile Türkiye sinemasının auteur’lerinden Reha Erdem, gibi ustalar da konuk olacak.
Programın yenilikçi filmlerinden biri ise Ankara Film Festivali’nden “En İyi Film” ödülüyle dönen, Ali Kemal Çınar’ın çok düşük bütçeyle Diyarbakır’da çektiği ilk Kürt süperkahraman filmi Genco.
|Kaygı
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