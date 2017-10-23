İstanbul Modern Sinema sunar: Onur Tükel

Bugüne kadar Kanlı Yaz (Summer of Blood) ve Bir Avuç Zırvalık (Applesauce) gibi toplam 11 uzun metraj filme imza atan Onur Tükel’in prömiyerini geçtiğimiz yıl Toronto Film Festivali’nde yapan filmi Saçını Başını Yolarım (Catfight) ve dünya prömiyerinden bir gün sonra Türkiye’de ilk gösterimini yapacak son filmi Kadın Düşmanları (The Mysogynists) da dahil olmak üzere yedi filmi, Türsak işbirliğiyle “2. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması” projesi kapsamında Türkiye izleyicisiyle ilk kez buluşuyor.
Ressam oyuncu, yazar ve yönetmen Onur Tükel’in tarzı; nörotik karakterleri, ağzı kalabalık öyküleri, kara mizahı, iğneyi topluma olduğu kadar kendine de batıran eleştirel kent komedileriyle Woody Allen’a benzetiliyor.
Tükel, kendinden yola çıkarak gerilla tarzı hayata geçirdiği filmlerinde günlük yaşamı, kadın erkek ilişkilerini, yaratım sürecindeki sanatçıyı, büyükşehir hayatını ve Amerika'da azınlık olmayı son derece yaratıcı, zekice ve komik bir üslupla ele alıyor.
Onur Tükel : Sinemada Absürt
26-29 Ekim, 2017
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