'Justice League : Adalet Birliği' 17 Kasım’da vizyonda!
Superman'e olanlardan sonra, insanlığa olan inancı, Bruce Wayne'in öncekilerden daha da güçlü bir düşmana karşı yeni arkadaşı Diana Prince'in de yardımını almasına neden olur.
Batman ve Wonder Woman birlikte hareket ederek, yeni uyanan bir tehdide karşı, meta insanlardan oluşan bir takım oluştururlar.
Ancak, bu eşi benzeri görülmemiş kahramanlardan oluşan takıma rağmen –Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) ve Flash (Ezra Miller)- gezegeni bir felaketten kurtarmak için yine de geç kalmış olabilirler.
Justice League: Adalet Birliği, 17 Kasım’da, 3D, IMAX 3D ve Türkçe Dublaj seçenekleriyle sinemalarda.
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