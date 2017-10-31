'Majid Majidi' Boğaziçi Film Festivali’nde!

Filmin İstanbul’daki gösterimine Majid Majidi’nin yanı sıra filmin müziklerini yapan Oscar ödüllü besteci A.R. Rahman ve Hindistan sinemasının en önemli yapımcılarından Vibha Chopra da katılacak.
Festivalin bir diğer sürprizi ise Mısırlı yönetmen Amr Salam’ın merakla beklenen filmi Sheikh Jackson!
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 17-26 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nden sürprizler gelmeye devam ediyor.
Yılın merakla beklenen filmlerinden “Beyond The Clouds” ve “Sheikh Jackson”, festivalin geçtiğimiz hafta açıklanan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’na dahil oldu. Böylece yarışma filmlerinin sayısı 10’a yükseldi.
Majidi İstanbul’a geliyor!
“Children of Heaven" (1997), “The Color of Paradise” (1999), “Baran” (2001) filmleriyle Türkiyeli sinemaseverlerin de yakından takip ettiği, İran sinemasının uluslararası alandaki en tanınmış yönetmenlerinden Majid Majidi’nin son filmi “Beyond The Clouds”, Türkiye’de ilk kez 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilecek.
Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda jürinin karşısına çıkacak film, dünya galasını Londra Film Festivali’nde yapmış ve eleştirmenlerden övgüler toplamıştı.
Majidi’nin ilk kez Hindistan’da çektiği ve Mumbai’yi güçlü ve göz kamaştırıcı bir görsellikle sunan filmi, Shahid Kapoor'un kardeşi Ishan Khatter ile Malvika Mohanan’ın performanslarıyla öne çıkıyor ve iki kardeş arasındaki adalet hikâyesine odaklanıyor.
Müziklerini “Slumdog Millionaire” ile Oscar kazanmış, ünlü besteci A.R. Rahman’ın yaptığı ve Anil Mehta’nın görüntüleriyle hafızalara kazınacak “Beyond The Clouds”un İstanbul’daki gösterimine Majid Majidi’nin yanı sıra A.R. Rahman ve filmin yapımcısı Vibha Chopra da katılacak.
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