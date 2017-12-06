6.12.2017

'Only The Brave / Korkusuzlar' 8 Aralık’ta vizyonda!


Bütün insanlar eşit yaratılır.. sonra bazıları itfaiyeci olurlar..

Granite Mountain Hotshots'un gerçek öyküye dayanan filmi Only The Brave / Korkusuzlar, bir yerel itfaiyeci birimininin umutlarını, kararlılıklarını, fedakarlıklarını anlatan;  aileleri, toplumu ve ülkeyi korunmak için harekete geçen en iyi itfaiyeci ekibinin hikayesidir.

Çoğumuz tehlikeden kaçarken onlar tehlikeye doğru koşarlar; yaşamlarımızı, evlerimizi, sevdiğimiz her şeyi korurlar ve birbirlerinden güç alarak yarattıkları kardeşlikleri filmin odağındadır.

Yönetmen: Joseph Kosinski
Yazar: Ken Nolan ve Eric Warren Singer
Oyuncular: Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, James Badge Dale, Taylor Kitsch, Jennifer Connelly

Only The Brave / Korkusuzlar, 8 Aralık’ta sinemalarda.




Film konusal içerikleriyle MPAA tarafından PG-13 olarak derecelendirilmiştir, cinsel içerik, dil ve uyusturucu sebebiyle.




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