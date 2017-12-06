'Only The Brave / Korkusuzlar' 8 Aralık’ta vizyonda!

Granite Mountain Hotshots'un gerçek öyküye dayanan filmi Only The Brave / Korkusuzlar, bir yerel itfaiyeci birimininin umutlarını, kararlılıklarını, fedakarlıklarını anlatan; aileleri, toplumu ve ülkeyi korunmak için harekete geçen en iyi itfaiyeci ekibinin hikayesidir.
Çoğumuz tehlikeden kaçarken onlar tehlikeye doğru koşarlar; yaşamlarımızı, evlerimizi, sevdiğimiz her şeyi korurlar ve birbirlerinden güç alarak yarattıkları kardeşlikleri filmin odağındadır.
Yönetmen: Joseph Kosinski
Yazar: Ken Nolan ve Eric Warren Singer
Oyuncular: Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, James Badge Dale, Taylor Kitsch, Jennifer Connelly
Only The Brave / Korkusuzlar, 8 Aralık’ta sinemalarda.
Film konusal içerikleriyle MPAA tarafından PG-13 olarak derecelendirilmiştir, cinsel içerik, dil ve uyusturucu sebebiyle.
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