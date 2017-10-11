11.10.2017
"Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin" TOY İstanbul'da!
Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Melis Öz’ün birlikte rol aldığı oyun, öyküleri 1950’lerden bugüne uzanan üç kadının; bir anneanne, bir anne ve bir torunun dokunaklı, gerçekçi hikâyesi...
Tiyatro, oyunculuk ve yazarlık gibi sahne sanatlarının en önemli disiplinlerini tek bir çatı altında toplayan TOY İstanbul; yeni sezonda da birbirinden başarılı oyunları ağırlamaya devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan oyunlarından biri olan Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, BAM tarafından sahneye konuyor.
Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği oyunda, Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Melis Öz birlikte rol alıyor.
Arka fonuna İstanbul’u alan Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin; bir aileden üç kuşak kadının, sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenme, kendilerine bir adım mesafeden anlattıkları elli senelik bir hikâye...
Yönetmen yardımcılığını Tuğba Sorgun’un yaptığı oyunun kostümleri Meltem Tolan Coşkun’un, ışıkları Cansu Kahvecioğlu’nun, fotoğrafları ise Serkan Ertekin’in imzasını taşıyor.
14 Ekim 2017, Cumartesi günü saat 18.00’de sahnelenecek olan Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin oyununun biletleri, toyistanbul.com’dan ve her gün 13.00’ten itibaren açık olan TOY İstanbul gişesinden temin edilebilir.
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