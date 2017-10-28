28.10.2017
'Suç ve Ceza Film Festivali' 3 Kasım’da başlıyor!
Festival bu yıl yine ‘Yarışma’, ‘Panaroma ve ‘İz Bırakanlar’ seçkisiyle seyircinin karşısına çıkacak, bu bölümler kapsamında 30 tane uzun metrajlı film, seyirciyle buluşacak.
Festival bu yıl uzun ve kısa film yarışmaları, gösterimlerin yanı sıra düzenlenecek paneller, atölye çalışmaları ile Beyoğlu Atlas ve Nişantaşı City’s sinemalarında seyirciyle buluşacak. Festivalin akademik kısmında ise ‘Hukuk Devletinin Terör ve Darbelere Karşı Korunması’ konusunda akademik sunumlar gerçekleştirilecek.
Açılış Filmi Bye Bye Germany
Sam Garbarski imzalı Bye Bye Germany / Elveda Almanya festivalin açılış filmi olarak 2 Kasım Perşembe günü Cemal Reşit Rey’de gösterilecek. Almanya’nın ünlü oyuncusu Moritz Bleibtreu’nun rol aldığı filmde ayrıca Antie Traue ve Tim Seyfi de yer alıyor. Film Hitler’in düşmesinden sonraki karmaşık süreçte Amerika’ya gitmeye çalışan yedi arkadaşın hikayesini anlatıyor.
Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışma filmleri
Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda toplam on film yarışıyor. En iyi film10.000 Euro ödül alacak. Seyircilerin yarışma filmleri arasından seçtiği filme ise Habertürk seyirci ödülü verilecek. Uzun metraj jürisinde Feride Çiçekoğlu (Başkan), Demet Evgar, Selman Dursun, Tarık Tufan ve BarryWard yer alıyor. Altın Terazi için yarışacak uzun metrajlı filmler şöyle;
- Ayaz -Yönetmen: Dersu Yavuz Altun / Türkiye
- Insyriated / Hayatın İçinde –Yönetmen: Philippe Van Leeuw / Belçika-Fransa
- The Intruder / Davetsiz Konuk –Yönetmen: Leonardo DiCostanzo / İtalya 2017
- Beautyand The Dogs/ Güzel ve İtler– Yönetmen: Khaled Walid Barsaoui, Kaouther Ben Hania /Tunus/Fransa/İsveç, 2016
- Directions / Yol Ayrımı – Yönetmen: Stephen Komandarev /Bulgaristan/Almanya/Makedonya, 2017
- Geçmişteki Sır – Yönetmen: Raşit Görgülü / Türkiye, 2017
- Hemşire – Yönetmen: Dilek Çolak / Türkiye, 2016
- Hostages / Rehineler – Yönetmen: Rezo Gigineishvili / Gürcistan/Rusya/Polonya, 2017
- Men Don’t Cry / Erkekler Ağlamaz – Yönetmen: Alen Drljevic / Bosna-Hersek/Slovenya/Almanya, 2017
- Mor Ufuklar – Yönetmen: Olgun Özdemir / Almanya/Türkiye, 2016
Altın Terazi Kısa Film Yarışma Filmleri
Altın Terazi Kısa Film Yarışması’nda ön elemeyi geçen on film yarışmaya hak kazandı. Yarışmanın ödülü 2.500 Euro olarak belirlendi. Kısa metrajın ana jürisinde İlksen Başarır (Başkan), Funda Eryiğit ve Faysal Soysal yer alırken, ön jürisi Korhan Bozkurt, Yosi Mizrahi ve Deniz Uğur’dan oluşuyor. Altın Terazi için yarışacak kısa metrajlı filmler ise şöyle;
Cumartesi Düşü–Yönetmen: Alper Kızılboğa / Türkiye 2017
God Distortion, Yanlış İnanç – Yönetmen: Karrar Mousa / Irak, 2017
Güney Kutbu – Yönetmen: Emin Akpınar / Türkiye, 2016
İki Parça – Yönetmen: Murat Uğurlu / Türkiye, 2016
Mirov - İnsan – Yönetmen: Hasan İnce / Türkiye, 2017
İntrospection / İçe Dönüş – Yönetmen: Jack Waddell /Avusturalya, 2016
Mutlu Kedi – Yönetmen: Umut Heval Çerkes / Türkiye, 2017
The Orange Story / Portakal – Yönetmen: Erika Street / ABD, 2016
#RefugeesWelcome / Mülteciler – Yönetmen: Ramiro Cantu /Meksika/ABD, 2017
Yeryüzündesin, Bunun Tedavisi Yok – Yönetmen: Umut Beşkırma / Türkiye, 2016
Festival ile ilgili ayrıntılar..
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