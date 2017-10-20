Emete, evlerine gelen bu yabancının oğlu olduğuna inanır ve bakımını üstlenir.
Kocası Ekber ve kızı Suna ise ona inanıp inanmamak arasında gidip gelirler.
Selim'in kendi geçmişini hatırlamıyor olması da kimin neye neden inandığını yeniden sorgulamasına neden olacaktır.
İki Dil Bir Bavul, Babamın Sesi, Başgan filmlerinin ödüllü yönetmeni Orhan Eskiköy’ün senaryosunu yazıp yönettiği son filmi Taş, 13 Ekim’de gösterime girdi.
Türkiye’de ilk kez, İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Altın Lale Yarışması’nda seyirci önüne çıkan Taş, geçtiğimiz hafta Adana Film Festivali’nden En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü (Ahmet Varlı), Ankara Film Festivali’nden de En İyi Görüntü Ödülü’nü (Türksoy Gölebeyi) kazanmış, dünya prömiyerini yaptığı Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nin ise East of The West bölümünde yarışmıştı.
Orhan Eskiköy ve Armağan Lale’nin yapımcılığında gerçekleşen Taş, çocukların bir anda ortadan kaybolduğu ıssız bir dağ köyünde geçen ve 20 yıl sonra köye gelen bir gencin yarattığı gizemin peşine düşen fantastik bir dram.
Çekimleri Çanakkale’de gerçekleşen ve 4 hafta süren filmin başrollerini ise; “Bir Zamanlar Anadolu’da”, “Küf”, “Yurt” filmlerinin yanı sıra “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” dizileriyle de tanıdığımız Muhammet Uzuner; “Tersine Dünya”, “Avcı”, “Zerre” filmlerinin ödüllü oyuncusu Jale Arıkan; “Çıplak Gerçek”, “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” ve “Tatlı Küçük Yalancılar” gibi televizyon dizilerinden sonra ilk sinema filmiyle karşımıza çıkan Beste Kökdemir ile “Yerden Yüksek”, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Yılanların Öcü” dizilerinin yetenekli oyuncusu Ahmet Varlı paylaşıyor.
Yönetmen: Orhan Eskiköy
Senaryo: Orhan Eskiköy
Oyuncular: Muhammet Uzuner, Jale Arıkan, Beste Kökdemir, Ahmet Varlı, Saygın Soysal, Bülent Düzgünoğlu, Gonca Cilasun, Sinan Bengier, Hikmet Karagöz, Can Kolukısa, Ebru Nil Aydın
Yapım: Perişan Film
Görüntü Yönetmeni: Türksoy Gölebeyi
Kurgu: Selda Taşkın
Sanat Yönetmeni: Veli Kahraman
Ses: Mustafa Bölükbaşı
Işık Şefi: Hatip Karabuda
Renk Düzenleme: Metin İçli
Ses Final Miksaj: Cenker Kökten
Yapımcı: Orhan Eskiköy, Armağan Lale
Yardımcı Yapımcı: Selim Güntürkün
Ortak Yapımcı: Yavuz Karaman
2017, 90’, Türkiye
Yönetmen Orhan Eskiköy'ün Görüşü
Filmlerimin birbiriyle aralarında bağlar var. Bunu bazen bir fikirsel bağ olarak, bazen de bir duygunun devamı olarak görebilir izleyici. İki Dil Bir Bavul ile Babamın Sesi arasında şöyle bir bağ kurmak istemiştim: “Hikâyesini anlattığımız çocuklar büyüdüklerinde nasıl bireyler oluyorlar?”
Yeni filmim Taş’ta ise Babamın Sesi’nde kendisinden haber alınamayan Hasan eve dönerse ne olur?” sorusunun peşine takıldım; “Döndüğünde geride bırakmış olduğu ailesiyle bir ilişki kurabilir mi?”
Taş’ın bir başka özelliği de nerede ve hangi zamanda geçtiğini bilemiyor oluşumuz. Filmin bel kemiği olan ‘inanmak’ kavramı, zamanlar ve mekânlar üzeri bir kavramdır. Bu nedenle böyle bir seçimde bulundum.
Filmin siyah beyaz olmasını da içeriğini desteklemek için tercih ettim. Genel olarak filme yayılan ikilikler üzerine kafa yorarken sonradan gelen bu tercihin ne kadar yerinde olduğunu perdede gördüğümde fark ettim.
Orhan Eskiköy
Senarist, yönetmen, yapımcı. 1980 yılında İstanbul’da doğdu.
2004’te Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu.
2008’de senaryosunu yazdığı ve Özgür Doğan ile birlikte yönettiği ilk uzun metrajlı filmi İKİ DİL BİR BAVUL, Türkiye ve yurtdışında 20’den fazla festivale katıldı ve Antalya’da “En İyi İlk Film” dahil toplam 8 ödül kazandı. Ekim 2009’da gösterime giren film, 80 binin üzerinde izleyiciye ulaştı.
Yine senaryosunu kendisinin yazdığı ve Zeynel Doğan ile birlikte yönettiği ikinci uzun filmi BABAMIN SESİ ile Adana Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Film” ve “En iyi Senaryo”, İstanbul Film Festivali’nden “En İyi Senaryo” dallarında ödüller kazandı, Ankara Film Festivali’nde ise Jüri Özel Ödülü’nü aldı.
2016’da Perişan Film yapımı belgeseli BAŞGAN’ı yönetti.
2008’den beri Kıbrıs’ta yaşıyor.
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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