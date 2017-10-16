16.10.2017
Tesir ve İstila oyunları TOY İstanbul'da!
Salih Bademci, Güneş Sayın, Aslı Yılmaz ve Metin Yavuzoğlu’nun rol aldığı “Tesir”, Siyah Beyaz ve Renkli tarafından sahneye konuyor.
Lucy Prebble’ın yazdığı, Sanem Öge’nin Türkçeleştirdiği oyunun yönetmenliğini Çağrı Şensoy üstleniyor.
18 Ekim 2017, Çarşamba akşamı TOY İstanbul’da sahnelenecek olan “Tesir”, depresyona çözüm arayan bir deneyin ortasında tanışan iki kobayın, doktor denetimine rağmen büyüyen aşklarını anlatıyor.
Oyun, aşkın arka planında; 21.yüzyılda teknoloji ile değişen yeni insanı, giderek mutsuzlaşan toplumu, madde bağımlı yaşamı, insanlığın sorunlarına depresyon ilaçları ile çare bulmayı uman bilimi ve bilimin çaresizliğini sorguluyor.
“İstila!” sözcük, fikir ve imaj kasırgasına sebep olan büyülü bir ismin etrafında dolanıyor: Abulkasem.
Kimlik, ırk ve dille ilgili en derin önyargılara saldıran oyun; tehlikeli hale gelen kimlik algısını zaman zaman ölümüne komik, zaman zaman rahatsız edici, zaman zamansa dokunaklı bir şekilde paramparça edip izleyiciyi kendi kültürel kimliğiyle yüzleşmeye zorluyor.
Jonas Hassen Khemiri’nin kaleme aldığı, Sami Berat Marçalı’nın dilimize çevirip yönettiği oyunda; Barış Gönenen, Hakan Kurtaş, Efe Tunçer ve Seda Türkmen birlikte sahne alıyor.
Başlama saati 20.30 olan oyunların biletleri, toyistanbul.com’dan ve her gün 13.00’ten itibaren açık olan TOY İstanbul gişesinden temin edilebilir.
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