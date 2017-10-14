14.10.2017
The Crucifixion / Korku Kayıtları
Hikaye Romanya'da uzaktaki korkutucu bir çığlıkla başlamaktadır. Bir manastırda PEDER DIMITRU (30'larında) ve dört rahibe, daha sonra RAHİBE ADELINA MARINESCU olarak bilinen, çarmıha gerili hırpalanmış bir kadını taşıyor. Bunlar şeytan çıkartıyor.
New York, genç bir gazeteci olan NICOLE RAWLINS (27), şeytan çıkarma sırasında bir rahibeyi öldürdüğü için Romanya'da tutuklanan bir rahibin davasını araştırmak üzere TIMES gibi bir gazetenin patronu olan Amcası PHILIP'ten (60'larında) talepte bulunuyor. Nicole, annesinin ölümünden bu yana dinle savaşmaktan çekinmez. Nicole çok ısrar ettiği için, amcası onun isteğini kabul ediyor.
NICOLE Romanya'ya gelir ve hapishanedeki Peder Dumitru ile görüşmenin yolunu bulur. Nicole bir polis memuruna rüşvet verdikten sonra Peder Corogeanu ile konuşmaya başlar. O kişi Nicole'a, şeytan çıkarma gecesi ile ilgili tam bir hikaye anlatır. Rahibin müdahalesinin kendisinin elde ettiği tüm ilerlemenin yok olmasına neden olduğunu ve bunun Şeytana, Rahibe Marinescu'nun hayatını alma gücü verdiğini anlatır.
Daha sonra, Nicole hastanedeki otopsi raporunu görmeye gider. Doktor böyle bir şeyi daha önce hiç görmediğini ona söyler. O sanki içeriden boğulmuş gibidir.
Nicole, rahibeyi öldüren bir rahibin hikayesini mi, yoksa şeytanla yaptığı savaşı kaybeden kutsal bir adamın öyküsünü mü kanıtlaması gerektiğini anlatmak üzere PHILIP amcasını geri arar. Philip amcası, onun ilk tercihi kanıtlamak istediğini bilmektedir.
Nicole, rahibenin öldüğü köye geldiğinde bir adam ile tuhaf genç bir erkek görür. Rahibe Cornici'nin cenazesinde ilk olarak PSİKOPOS'u (60'larında) kilise mihrabında ve RAHİBE PARASKIVA (19) ile VASILE CORNICI'yi (20'lerin sonlarında) ağlarken görür. Nicole daha sonra parçalanmış mobilyaları fark ederek kiliseyi araştırır ve huzursuz edici bir şekilde karanlık bir siluet görür. Piskopos daha sonra onu bulur ve dışarı atar.
Nicole, başka bir kilisede PEDER ANTON CIORA (30'larında) ile görüşür ve yeni oteline gider. O, bulduğu çarmıhtaki bir fotoğrafın bulanık olduğunu fark eder. Garip şeyler olmaya başlar.
Filmin mmknmrtb notu ::
'Fransız sinemasında devrim yapma' iddiasıyla ortaya çıkmış ve bundan önceki filmleriyle de ortalığı sadece kan ve pisliğe boğmayı başarmış yönetmen dostumuz -sanırım- devrim yapmaktan artık vazgeçmiş olmalı ki 'kilise, papaz, şeytan ve içine iblis kaçan kız' temalı korku klasiğine tutunuvermiş..
Gerçek bir olaydan yola çıkan film (Zaten çekilmiş ve çekilecek tüm korku filmleri, yola hep gerçek olaylardan çıkmaktadır.. Bunun aksi, düşünülemez bile!), benzerlerinden ayrılabilmek için, 'talihsiz kız'ı bir rahibe, vukuatın geçtiği yeri Romanya (Drakula!) ve olaya -seyirci adına- müdahil olacak kişiyi de, genç ve de güzel bir gazeteci kız olarak kurgulamıştır..
Bu arada, olaya hariçten karışan bu gazeteci kızımız 'ateist' özellikler taşımaktadır ki bu durum, filmin -bilimden uzak, şeytana yakın duran- asıl misyonunu ortaya koyması için, gerekli bir ayrıntıdır..
Adeta ortaçağda mahsur kalmış bir hayatın hüküm sürdüğü, Romanya'nın ücra bir köyünde mukim -okumuş ya da cahil- herkesin 'perfect' İngilizce konuşabildiğinin bilgisini de bizimle paylaşan The Crucifixion -benzerlerinden ayrılma gayretine karşın- alabildiğine yüklendiği korku klişelerine boğulmuş vaziyetiyle hiçbir fark ya da bir etki yaratamadan, geçip gidiyor..
Son olarak ve fırsat da bulmuşken, mmknmrtb'nin şu değersiz satırlarında buluştuğum siz değerli dostlarıma saygı ve sevgilerimi sunar; özellikle de, bir türlü devrim yapamayan 'eski devrimci' Xavier Gens'a, yeni projelerini hiç merak etmediğimi bildirmek isterim..
Hoşça kalınız..
4 /10
Carey Hayes ve Chad Hayes tarafından yazılan ve yetenekli Fransız janr yönetmeni Xavier Gens tarafından yönetilen çoktandır beklenen doğaüstü gerilim/korku filmi, heyecan verici yükselen bir yıldızla sinemaya geliyor.
Sinemanın kapalı gişe filmi "KINGSMAN: SECRET SERVICE" de rol alan CRUCIFIXION-KORKU KAYIRLARI’nın yıldızı Sophie Cookson, o günden bu yana, THE EMPEROR'da ve Adrien Brody ile birlikte ve KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE gibi filmlerde başrolleri paylaşmıştır.
Xavier Gens, Hitman (2007), Frontière (2007) ve The Divide (2011) filmleriyle tanınan bir yönetmendir.
Crossing Lines (2013/14) ve The Last Panthers (2015) adlı çalışmalarıyla televizyonda tanınmaktadır. Ayrıca, Albert Sanchez Pinol'un başarılı bir romanına dayanan Cold Skin (2016) filmini yeni bitirmiştir.
Gens şöyle demektedir: "CRUCIFIXION’ı yönettiğim için çok mutluyum. Bu projeye adeta çekildim, zira inanılmaz yazarlar olan Hayes Kardeşler tarafından çok iyi yazılmıştı. Bu film gerçeklere ve GERÇEK bir hikayede geçen detaylara dayandırılmıştır.”
Yine Gens şunu söylemektedir: "Ana karakterimiz Nicole’ün gözünden hikayeyi keşfederek... Crucifixion, başka bir Şeytan Çıkarma hikayesinden daha fazlasını hissettirmiştir. Ben, tipik şeytan çıkarma filmlerini, araştırma filmlerini ve gece filmlerinin karışımını yapmak istedim.”
Üretken senaristler Chad Hayes ile Carey Hayes, 20'li yaşlarının başından itibaren profesyonel senaristlik yapmaktadır. Geçen yılki çıkış parçası THE CONJURING'i yazdıklarından beri çok rağbet görmüşlerdir. New Line için bir kovboy filmi olan REDEMPTION’ı, dünya çapındaki çıkışlarının devam filmi olan CONJURING 2 ve Dwayne Johnson'ın başrolde olduğu aksiyon ve gerilim filmi SAN ANDREAS'ı yazdılar. Lanetli bir kasaba olan Amityville'den yola çıkarak A&E için bir deneme yazdılar ve halihazırda New Line için JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH 3&4, MGM için yeni bir franchise olan SEAL TEAM 666, Fox için THE ENTITY’nin yeniden çevrimi, Dreamworks için THE TURNING ve UA anlaşması kapsamında Mark Burnett ve Roman Downey için ANGELS konusundaki çalışmalarına devam ediyorlar. Tek yumurta ikizleri olan Hayes Kardeşler, 20th Century Fox'la üç film anlaşmasına ve Lawrence Mark’ın prodüksiyonunu yaptığı ilk uzun film senayosu "Lookers" çalışmasına yol açan ilk çıkışlarını yaptılar
İlk yapıtları arasında; 2009 aksiyon/gerilim filmi "Whiteout" (Kate Beckinsale), 2007 gerilim filmi "The Reaping" (Hilary Swank) ve 1953 korku klasiği olan "House of Wax" filminin 2005 yılı yeniden yapım filmi dahil yapımcı Joel Silver ve Dark Castle Entertainment için projeler yer almaktadır. Ayrıca; Scott Rudin, Mark Roybal, Arnold Kopelson, Michael Bay, Mark Platt ve Roy Lee için de projeler kaleme aldılar.
Hayes şöyle demektedir: "Conjuring'in setinde iken hikaye üzerine çalışıyorduk. Peter ile büyük bir sinerji paylaşıyorduk, sonra Conjuring üzerine çalışıyorken, bu fikri onunla paylaştığımızda, o hemen fikrimizi kabul etti. Peter ile çalıştığımızdan beri, bu işi onunla yapmayı hep doğru hissettirmiştir."
Peter Safran, Motion Picture Capital’ın Leon Clarence’ı, Chad Hayes ile Carey Hayes'in yanısıra Safran Company bayrağı altında yapımcı olarak görev yapmaktadır.
Peter Safran'ın yetenek bulma becerisi ve gayretli iş ahlakı, James Wan'ın yönettiği ve Patrick Wilson ile Vera Farmiga'nın gerçek hayatta paranormal araştırmacılar Ed & Lorraine Warren olarak rol aldığı, New Line Cinema için çekilen THE CONJURING adlı mega-hit filmini içeren çok verimli bir çalışma yapısı kurmuştur. Safran, dünya çapında 250 milyon dolar kazandıran ve 2017'de devam filmi çıkacak olan doğaüstü gerilim filminin bir uyarlaması olan ve gişe başarısıyla ezici güç haline gelen franchise'ı ANNABELLE'yi üretmeye devam etmektedir. THE CONJURING'in bir sonraki bölümü THE CONJURING 2, Wilson ile Farmiganın kendi rollerini tekrar ele alması ve Wan Back'in yönetici koltuğunda olmasıyla dünya çapındaki eleştiri ve gişe başarısı için 2016 yılı Haziran ayında sinemalara sürülmüştür. Safran'ın şu anda post prodüksiyonda birkaç filmi vardır: MGM için James Gunn tarafından yazılmış ve Greg McLean tarafından yönetilen THE BELKO EXPERIMENT ile Columbia Pictures için Niels Arden Oplev (THE GIRL WITH THE DRAGON TATOO) tarafından yönetilen ve Ellen Page, Nina Dobrev, Diego Luna ve Kiefer Sutherland'in rol aldığı FLATLINERS.
Crucifixion'un arkasındaki hikaye, 2005 yılı Ocak ayında meydana gelen olaylara dayanılarak hayata geçirilmiştir. Tanacu Şeytan Çıkarma Ayini; Romanya'nın Vaslui kentindeki Tanacu Romen Ortodoks Kilisesi Manastırındaki zihinsel hasta olan Irina Cornici'nin, diğer dört rahibenin yardımıyla rahip Daniel Petre Corogeanu tarafından şeytan çıkarma ayini sırasında öldürüldüğü bir davaydı. Dava, Rumen medyasında yaygın bir şekilde yer bulmuş ve uzun süren bir davanın ardından bir Şizofreni hastasını öldürdüğü için beşi de cinayetten ötürü suçlu bulunmuştur. Hayes kardeşler hikayeyi tesadüfen buldu ve bu hemen dikkatlerini çekti; çünkü bu, bilimle din arasında bir hikaye idi.
Hayes Kardeşler şöyle demektedir: "Gerçek hikayeler yapmayı seviyoruz. Gerçek olana karşı inancı, tartışmaya açma fikri. O tarihte, bu en tartışmalı hikayelerden biriydi. Davadaki iki taraf canlandırıldığı zaman, bu olay daha ilgi çekici hale geldi. Onun şizofren olduğunu öğrenen doktorlar ile kendisinin ele geçirildiğine ikna olmuş rahipler."
Gens: "Öykü ilgimi çekti. Senaryoyu okuduktan sonra, bu davayla ilgili biraz araştırma yaptım ve Doğu Avrupa'nın efsanesindeki ve kültüründeki bakış açısını benimsedim. Öyle dikkat çekiciydi ki, bu filmi yapmak zorunda olduğuma karar verdim. Niyetim hikayeyi, Sophie Cookson'un oynadığı ana karakter Nicole'un bakış açısıyla keşfetmekti. Filmde, rahibe Marinescu'ye ne yapıldığının korkusu ile onun gençliğinin ve masumiyetinin yüzleşmesini istedim. Gerçek olaylara ve olayın gerçekleştiği çevreye olabildiğince saygı gösterdik. Gerçek hikaye öyle üzüntü verici ve korkutucuydu ki, işe aldığımız yerli oyuncu kadrosuyla hikayenin sahici hissedilmesini, gerçek olaylara saygılı olmayı, filme tazim ve melankoli taşımayı istedik. Akira Kurosawa'nın, Rashomon'un flashback'leriyle yaptığını ve olayların gerçekliğini çarpıttığını hatırlayın. Bu unsurların bir kısmını da burada kullanmak istedim. Olayların pragmatik, bilimsel ve psikolojik yorumuna ve olayların dini ve teolojik yorumuna sahipsiniz. Bu yüzden, karakterin doğrudan kameraya doğru konuşmasını da istedim. Herkes söylenenlere inanıyor, ancak yalnızca Nicole ve izleyici kuşkucu durumda. Neyin gerçek olup olmadığına karar vermek zorundalar. Tabii ki, Nicole için görüntüler başlayana kadar. Bir bakıma, Rahibe Marinescu hakkındaki flashbackler üçüncü bir kişi noktasından ve filmin sonunda şeytan tarafından ele geçirilen Nicole aracılığıyla birincil bakış açısından bir ele geçirme sürecini takip etmekteyiz."
OYUNCU KADROSU
Oyuncu kadrosundan gerçekçi performansları bir şekilde elde etme becerisi ile tanınan bir yönetmen için, Nicole rolünü oynayacak doğru bir yetenek bulmak biraz zaman aldı. Bir deneme sonrasında Sophie Cookson herkesi çok şaşırttı.
Gens: "Sophie Cookson ile çalışmak kesinlikle inanılmazdı, kendisi o kadar profesyonel ve kendini o kadar karakterine adamıştı ki onunla çalışmak bir yönetmen için tam bir zevkti. Her zaman karakterindeki gerçeği bulmaya ve bu duyguyu yerleştirmeye çabalıyor. Kendi tekniğindeki aktris türünde tam olarak doğru ve çok güçlü birisi."
Sophie Cookson için bu türden bir tür rol oynamak önceki rollerinden çok farklı. Onun oyunculuk içgüdülerinin ilgisini çeken şey, Nicole karakterinin karmaşıklığı ve ilginçliği idi. Cookson: "Nicole, bedeli ne olursa olsun yanıt almaya çalışan genç ve tutkulu bir muhabirdir. Onun motivasyonlarını ve cevapları bulmak için hiçbir şeyin ona engel olamamasını gerçekten anlamak benim için önemliydi. Bu, aranan bir karakter özelliğidir."
Ancak, ekrandaki tek yetenek bu değildi. Oyuncu kadrosu yönetmeni Des Hamilton, yerel yetenekleri Romanya'da takip ederek harika bir iş çıkardı.
Gens: "Oyuncuların geri kalanıyla çalışmak da inanılmaz bir deneyimdi. Romanya, ellerinden geleni her zaman yapmış olan çok yetenekli oyunculara sahiptir. En büyük zorluklardan biri, Rahibe Marinescu'nun cinneti ile diğer karakterlerin duyguları arasında doğru dengeyi oluşturmaktı. Bunun için, Romanya'da, Rahibe Marinescu'nun ve şeytanın mükemmel bir enkarnasyonu olan, inanılmaz Ada Lupu'yu bulduk. Sete çıkıp göründüğünde herkes ondan korktu. Gerçekten inanılmaz bir performans sergiledi."
Xavier Gens, karakterlerin geçmişlerini gerçekten anlamaları için Sophie'ye ve diğer oyunculara imkan sağlayan bir çalışma ortamı oluşturdu. Sophie Cookson diyor ki: "Xavier Gens'le çalışmak bir oyuncunun hayalidir". "O katılımcı, destekleyici ve sette kim olduğunuz ve olacağınız hususunu belirlemenize gerçekten imkan tanıyor. O bir sanatçı. Yapmak istediği film hakkında onunla konuşmak kolaydı. Karakteri canlandıran harika bir süreç kullandı ve oldukça gerçek hissettiren bir hikaye anlattı."
Gens: "Nicole'un özgeçmişi, zevkleri, tutkuları hakkında birçok şeyi tartıştık. Evindeki iç görünümünü gösteren bir ruh hali kitabı hazırladık. Karakterinin bir gazeteci olarak iş gezisinde bulmuş olabileceği Frida Kahlo tablosu ve yerli takı gibi detaylardan bahsettik. Ayrıca, Nicole’ün çocukluk dönemini, anne-babasının ne yapıyor olduğunu/neye benzediğini araştırdık. Karakteri gerçeğe uygulamaya yardım etmek için çocukluğunun resimlerini bile oluşturduk. Bu inanılmaz bir süreçti ve Sophie mümkün olduğu kadar çok detayı bulmak için gerçekten çok zaman harcadı. Filmde kullandığı bir çantayı bile bulduk. Bu, Çin malı bir okul çantası. Biz de bunun etrafında tam bir hikaye oluşturduk. Filmde görebileceğiniz her bir detay gerçekçidir ve bir sebeple oradadır."
MEKANLAR VE TASARIM
Gens: “Romanya’da film çekmek bir tecrübe. Tamamen Romenlerden oluşan bir ekibimiz oldu. Amerikan yapımcılar, İngiliz aktristler, İspanyol fotoğraf yönetmeni, sabit kamera operatörü, Türk drone ekibi ve Fransız yönetmenimiz vardı. Bunun Babil Kulesine yakın olduğunu söyleyebilirim! Sette tüm farklı diller konuşuldu.”
Gens: “Gerçekten uluslararası bir tecrübe! Ve bu, etraftaki herkes tarafından iyi karşılandı. Romanya, film çekmek için ideal bir merkez haline geldi. Onlar kendilerini fantastik bir ekibe ve yeteneğe sahip olan Castel üretim evine bağladılar. Ayrıca bu ülkede geçmiş bir hikayenin var olması da, filmin burada çekilmesine yardım etti.
Filmini çekmekte olduğumuz hikaye Romen ekip için çok tanıdıktı ve ekibin bazı üyeleri halihazırda geçmişi ve mekanların çoğunu biliyordu. Hatta bazıları bundan korkuyordu. Zaman zaman herkesi Şeytan Çıkarma sahnelerinde çalıştırmak zor oldu, çünkü bu durum yerel ekip için çok gerçekçiydi.”
“Şeytan çıkartma için hangi duaları kullanmamız gerektiğini bize söyleyen rahip bir danışmanımız vardı. Kendisi bize, içerisinde Rahip Marinescu’nun Şeytan Çıkarma Ayini sırasında kullanılan Ortodoks duaları olan gerçek bir Romen Romana dua kitabı verdi. Hiç kullanamadığımız bir dua var. Kendisi bize bu duanın şeytanın laneti olduğunu söyledi. O kadar güçlü olmalı ki, belirli bir dinden olmasanız bile, başınız CİDDİ bir belaya girebilir.”
Gens: “Sahneye çıktığımızda herşey yolundaydı ve Transylvania’ya gidinceye kadar problem çıkmadan yürüdü. Karargahımız Romanya’nın en güzel şehirlerinden biri olan Sighisoara’da kuruluydu. Bütün olayın geçtiği köy olan Tanacu olarak farzedilen Biertan’da çekim yaptık. Bu süre boyunca çok yağmur yağdı.”
Gerçekten de, sanki birisi Crucifixion’un burada çekilmesini istemiyor gibiydi. Tüm çamur, yağmur ve ertelemelere rağmen, Xavier Gens ve ekibinin çekimleri zamanında bitirmesi bir mucizeydi.
Gens: “Yaptığımız tüm hazırlık çalışmalarıyla filme gerçekten hazırdık. Filmin nasıl görüneceği hususunda Mounia Meddour ile birlikte tam bir ruh hali kitabı hazırladım. Tunacu’ya olabildiğince yakın olan Biertan’ı bulmak mümkün oldu. Aslında filmi gerçekten Tanacu’da çekmek istedik, ancak bu tavsiye edilmedi. Çünkü oradaki herkes hala gerçek olaylarla bağlantılı.
Bizim en büyük problemimiz, gerçek bir Ortodoks kilisesinden yola çıkarak bir sahne oluşturduğumuz için, kilise ve katedralin içinde çekim yapmaktı.
Ayrıca ihtiyaç duyulan tüm özel efektler için Nicole’ün odasını Hotel Bella’da oluşturduk. Bu hususta set tasarımcımız olan Tony Noble ile çalıştım. DIVIDE filminde kendisiyle geçmiş bir tecrübem olmuştu. Hikayemizi olabilecek en iyi şekilde anlatmak için Romanya’da bulduklarımızdan yola çıkarak pek çok fikir paylaştık.”
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