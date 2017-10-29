Hikâyede Thor, güçlü çekicinden mahrum bir şekilde, evrenin diğer tarafında mahkum olur ve Asgard’a geri dönüp, gezegeninin ve Asgard medeniyetinin sonu anlamına gelen ve yeni güçlü bir tehdit olan acımasız Hela’nın ellerinde Ragnarok’u durdurmak için, kendini zamanla kıyasıya bir yarış içinde bulur. Ama önce, kendisini eski ortağı ve dostu Avenger yani “İnanılmaz Hulk” ile karşı karşıya getirecek olan ölümcül gladyatörel bir yarışmadan sağ çıkmayı başarmak zorundadır.
Chris Hemsworth (“Zafere Hücum”, “Denizin Ortasında”) Asgard’ın çekiç kullanan kahramanı başrolüne geri dönüyor. Ona Thor’un ikiyüzlü, evlatlık kardeşi Loki rolünde altın küre ödüllü Tom Hiddleston (“The Night Manager,” “Kong: Kafatası Adası”), Hain Hela rolünde iki Oscar ödüllü Cate Blanchett (“Mavi Yasemin”, “Carol”), Asgardlı nöbetçi Heimdall rolünde Emmy adaylığı ve altın küre ödülü bulunan Idris Elba (“Luther,” “Pasifik Savaşı”), Eksantrik diktatör, ve Sakaar hükümdarı Grandmaster rolünde Jeff Goldblum (“Jurassic Park,” “Büyük Budapeşte Oteli”), amansız savaşçı Valkyrie rolünde Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”), Asgard’ın en kuvvetli savaşçılarından biri olan Skurge rolünde Karl Urban (“Star Trek” üçlemesi, “Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü”), “Yenilmezler” ve “Yenilmezler: Ultron Çağı” filmlerindeki Bruce Banner/Hulk rolünde yeniden gördüğümüz üç kez Oscar adayı olan Mark Ruffalo (“Spotlight”, “İki Kadın Bir Erkek”) ve Asgard Kralı Odin rolünde Oscar ödüllü Sör Anthony Hopkins (“Kuzuların Sessizliği”, “Nixon” ) eşlik ediyor.
Marvel’in popüler Norveçli süper kahramanının üçüncü bölümü olan “Thor: Ragnarok”un hikayesi Craig Kyle & Christopher Yost ve Eric Pearson'a ait ve senaryosunu Eric Pearson yazdı ve Oscar adayı yönetmen Taika Waititi tarafından yönetildi.
Film yapımcısı olan Kevin Feige’e başyapımcılar Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Thomas M. Hammel ve Stan Lee eşlik ediyor.
Waititi, kamera arkasında yetenekli bir ekip kurdu, bunlar arasında Oscar Ödüllü yapım tasarımcısı Dan Hennah (“Yüzüklerin Efendisi” ve “The Hobbit” üçlemesi) ve yapım tasarımcısı Ra Vincent (“Aylak Vampirler”), altı Goya ödüllü, BAFTA adayı sinematograf Javier Aguirresarobe, A.S.C. (“Secretos del corazón”, “Diğerleri”), film editörü Joel M. Negron (“İyi Adamlar”, “Transformers: Ay’ın Karanlık Yüzü”), ödüllü kostüm tasarımcısı Mayes Rubeo (“Avatar,” “Apokalipto,”), görsel efekt uzmanı Jake Morrison (Marvel Stüdyolarından“Ant-Man,” “Thor: Karanlık Dünya”) ve besteci Mark Mothersbaugh (“Liseli Polisler”, “Lego filmi”) bulunuyor.
“Thor” serisinin en yeni filmi “Thor: Ragnarok” serinin önceki iki büyük beyaz perde başarısının ardından epik maceralar çizgisini sürdürüyor (Dünya çapında gişe hasılatı 1.1 milyar dolar üzerinde olan 2011 yapımı “Thor” ve 2013 yapımı “Thor: Karanlık Dünya”).
Thor’un yeni maceralarını zenginleştirmek için yeni hikâyeler bulma süreci, karakterlerin geçmişini ele alarak başlıyor ve yapımcı Kevin Feige bunu şöyle açıklıyor “Thor’un yardımcı karakterleri, kötü karakterleri ve Loki’yle Odin arasındaki aile dramı bize bütün Marvel karakteriyle en zengin konuları sunuyor.”
Ve ekliyor, “Üçüncü Thor macerasıyla yeni karakterler, yeni kötü adamlar ve yeni mekânlarla ‘Thor: Karanlık Dünya’dan çok farklı birşeyler ortaya çıkarmak istedik. İzleyicileri serinin gidişatını değiştirerek şaşırtmayı seviyoruz.”
Norveç mitolojisinde “Dünyanın sonu, kıyamet, Armageddon” Ragnarok kavramını yönetmen Taika Waititi şöyle yorumluyor. “Bana kalırsa Ragnarok yeniden doğuş anlamına geliyor. Yeni bir döngünün başlangıcı. Dünya hayatındaki veya evrenin diyarlarındaki bir döngü. Ben bunu eskinin yok oluşu ve yeninin doğuşu olarak algılıyorum.”
Yapımcı Feige, bir Yeni Zellanda yerlisi olan Taika Waititi’yi, “Thor"un üçüncü filmini yönetmesi için işe alırken onun kendine özgü yönetmenlik tarzına ve seriye neler katabileceğine odaklanmıştı. Feige "Bir Thor filminin nasıl olabileceğini yeniden tanımlayabilecek bir yönetmen arıyorduk” diye açıklıyor. “Hangi yönetmenin seriyi devam ettirebileceğini belirleme aşamasına gelince, sevdiğimiz filmleri düşündük. Taika gerçekten inanılmaz eğlenceli, inanılmaz ince yönetmenlik işleri ortaya çıkardı. ‘Boy’, ‘Aylak Vampirler’, ‘Vahşiler Firarda.’ O inanılmaz bir yetenek. Daha önce bu boyutta bir çalışma yapmadı ama sorun değil, bizim istediğimiz onun eşsiz vizyonuydu.”
“Bu projeyi benim için cazip kılan şeylerden biri Marvel’in, Thor’a yeni bir yön vermek istemesiydi” diye açıklıyor yönetmen. “Onu dünyada mümkün olabilecek en kısa süre kalarak uzaya çıkarmak. Cazip kılan bir diğer şey de Thor'u eğlenceli bir maceraya dönüştürmekti. Ayrıca benim filme yaklaşımım bütün eskileri bir yana bırakarak, ‘Thor: Ragnarok’u tamamen kendi bünyesinde bağımsız bir film olarak ele almaktı. Elbette onun da Marvel Sinematik Evreninde ve onların diğer Süper Kahraman filmlerinden meydana gelen sistemde bir yeri var.”
OYUNCU KADROSU.. ESKİ VE YENİ
Thor rolüyle yeniden kamera karşısına geçen Chris Hemsworth’a, rollerini yeniden canlandıracak olan, evlat edinilmiş kardeş rolüyle Tom Hiddleston, Hulk/Bruce Banner rolüyle Mark Ruffalo, Heimdall rolüyle Idris Elba ve Odin Rolüyle Anthony Hopkins eşlik ediyor.
Bu yeni beyaz perde macerasında Thor karakterini nereye taşıyacağı üzerine Hemsworth şöyle diyor “Çok benzersiz, kendine has hikâyesi olan bir film çektik. İlk başta Thor'u kendini keşfetme yolculuğunda görüyoruz. Kral olmayı reddediyor ve dünyada yaşıyor. Fakat o dünyalı değil dolayısıyla oraya pek uyum sağlayamıyor. Böylece cevapları bulmak üzere yola çıkıyor. Yolda diyarlar boyunca her türlü karışıklıkla karşılaşıyor.”
Başyapımcı Brad Winderbaum, karakterin olgulaşma sürecini şu sözlerle anlatıyor: “Thor karakteri kesinlikle ilk filmden bu yana oldukça gelişti. Pet Shop’a girip üstünde uçabileceği dev bir kuş soran adam şimdi kendi kendine uzay aracı kullanabilen bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Kısmen ilk filmde aşkla ilgili almış olduğu çetin ders yüzünden, her türlü zorluğa karşı uyum sağlayabilen birisi oldu. Yepyeni bir ortamda yaşamayı öğrenmek zorunda kaldığı Dünya’ya mahkûm edildi ki bu da onu daha güçlü biri haline getirdi. ‘Yenilmezler, ‘Thor: Karanlık Dünya’ maceralarından ve bizim filmimizin başlangıcı ile ‘Ultron Çağı’ arasındaki kayıt dışı kahramanlıklarından sonra, artık yeni problemler ve yeni uygarlıklar karşısında nasıl tepki vermesi gerektiğini daha iyi bilen bir adam var karşımızda.“
Thor ile Tom Hiddleston tarafından canlandırılan Loki arasındaki ilişkiye gelince Kevin Feige “Marvel Sinematik Evrenindeki diğer karakterlerinkinden tamamen farklı bir dinamikleri var.” diyor ve ekliyor: “Sinematik evrenimizde birbirine bağlı bütün hikâyelerde, karakterlerin birbirine bağlı kaldığı farklı serilerde ve farklı filmlerde en ilginç olan Thor ve Loki arasındaki.”
Şüphesiz“Thor: Ragnarok” filminde de ikili arasında birçok şey yaşanıyor.
“Loki bu filmde çok ilginç bir çizgiye sahip” diyor Winderbaum. “Başta onu istediğini elde etmiş mutlu bir kral olarak görüyoruz. Asgard’ın kendi himayesine girdiğini düşünüyor. Fakat daha sonra, Asgard’ın hâkimiyetinin gerçekten kendisinde olup olmadığının farkına varıyor, babasının evreni kurtarmak için yaptığı şeyleri kavrayamıyor.”
İzleyicilerin favori kötü adam karakteri olarak Marvel Sinematik Evrenine geri dönmenin nasıl bir duygu olduğunu Hiddleston şöyle açıklıyor: “Loki, benim yedi yıldır canlandırdığım bir karakter. 2009 yılında Marvel seçmelerine girdim. İlk filmi 2010 yılında çektik. Şimdi 2017 yılındayız. Loki'nin ilginç yanı, artık ilk kez yorumlamak zorunda kaldığım bir karakter olmaması. Ama her şeyden önemlisi, onu ne zaman oynasam daha da iyi oynamam gerektiğini hissediyorum. Karaktere ve izleyicinin ona olan sevgisine karşı sorumluluğumu yerine getirmek zorundayım. Öngörülemez, karmaşık ve karizmatik, değişken ve sinsi, otoriter ve zarar görmüş, kısacası Loki’nin sahip olduğu tüm özellikleri yansıtmak ve onu başka bir seviyeye taşımak zorundayım.”
“Loki’nin yolculuğunun gelecek bölümü daha önce olanlardan yola çıkarak başlasa da izleyicinin beklentileri açısından şaşırtıcı olabilir” diye ekliyor Hiddleston.
Yeniden Mark Ruffalo tarafından canlandırılan Hulk, “Yenilmezler: Ultron Çağı” filminde Sakaar gezegenindeki olaylardan sonra çok geriliyor. Ruffalo şöyle açıklıyor, “Ultron, kendi bilincinin son parçasını korumak için kendisine dünya dışında bir rota çizmeye ve onu gelecekte savaşmak üzere başka bir gezegene yollamaya çalışıyor. Ama onun yerine Hulk kendini o gemide buluyor. Yenilmezler'e geri dönmeye karar verebilir ama onu Quinjet ile bilinmeyen diyarlara doğru uzaklaşırken görüyorsunuz“.
“Thor: Ragnarok”da, Thor’un gladyatör arenasında Hulk ile karşı karşıya geldiği ana kadar Bruce Banner iki yıldır yaşamını Hulk olarak sürdürmektedir. “Bu süreçte Banner'ın derin bir inzivaya çekildiğini düşünüyorum. Bu arada, hayatı boyunca onu korkutan, onu şüpheci yapan, hayatından keyif almasını engelleyen bütün travmatik izler bir anlamda yok oluyor. Sinir ileticileri ve sinir yolları tamamen yenileniyor” diye açıklıyor Ruffalo.
Senarist Craig Kyle, Heimdall'ı Marvel Sinematik Evreni'ndeki son filminde “silahlı soyguncu” olarak tanımlasa da, baş yapımcı Winderbaum’a göre “Thor: Ragnarok" filminde başka bir dramatik değişime giriyor. Yine ödüllü İngiliz aktör Idris Elba tarafından canlandırılan karakter için “Heimdall, tıpkı Odin gibi, Thor ve Loki’den önce, Asgard’ın eski dönemlerinden gelen bir karakter” diyor. “Diğer filmlerin hikâyesinde kahramanlarımıza örnek olan yaşlı devlet adamları. Bu filmde onu Asgard’ın vahşi doğasından gelen gönüllü sürgün olan bir savaşçı olarak görüyoruz”.
“Thor: Ragnarok”, Odin karakteri ile Anthony Hopkins’i de ekranlara döndürüyor. Odin çok uzun zamandır Asgard’ın kralı olmuştur ancak bu filmde çok farklı bir gerçeklikle ilgilenmesi gerekiyor. Hopkins için Thor dünyasına yönetmen koltuğunda yeni bir yönetmen ile dönmek olumlu bir tecrübe olmuş. Hopkins, Taika Waititi hakkında şöyle konuşuyor “Onun hoşuma giden yanı çok hızlı olması. Harika bir mizah anlayışı var. Yetki onda ama fikir önerilerine açık ki bence bu çok şaşırtıcı. Ben de birkaç sıradışı şey denedim ve o da destekledi. Harika bir özgürlük anlayışı var. Yani çok eğlenceli bir çekim oldu.”
Marvel Sinematik Evreninde, ilk kötü kadın başrolü olan Hela rolü Cate Blanchett tarafından canlandırıldı. “O akıllardaki tipik kötü karakter algısını yıkacak” diyor yönetmen Waititi. “Güzel olmasının ve bir kadın kötü karakterden beklenen tüm özelliklere sahip olmasının dışında çok seksi, eğlenceli, çarpıcı birisi ve muhteşem görünüyor. O aynı zamanda kusurları olan acı çekmiş bir karakter. Bu tarz filmlerde gördüğünüz tipik kadın kötü karakterlere göre çok daha fazla özelliği bir arada barındırıyor. O sadece Dünyayı ele geçirmek ve evrenin sahibi olmak istemiyor. O birçok insanı da yakından ilgilendiren birşey istiyor”.
Oscar ödüllü Blanchett hakkında, Kevin Feige şöyle diyor “Yeni kötü karakterimizi canlandırması için aktrist düşünmeye başladığımızda, aklımıza hemen Cate Blanchett'ın adı geldi. O da filmle ilgili harika bir vizyona sahip olan büyüleyici yönetmenimiz Taika ile bir araya geldi. Ve rolü kabul etti. Şimdi ‘‘Thor: Ragnarok’ filminde kötü karakter olarak Cate Blanchett oynuyor’ cümlesini her söylediğimde kendime bir çimdik atıyorum. Bu gerçekten harika bir şey. Ve bütün filmi yüceltti. “
“Bu kadın şeytanı, Ölüm Tanrıçasını canlandırırken inanılmaz eğlendim çünkü yetenekleri çok şaşırtıcı ve sıra dışı” diyor Blanchett. “Sadece şeytani değil. Kendisinde biraz haylazlık ve maskaralık da var. Bu, Taika ile çalışırken ortaya çıktı. İzleyicilerin bu filmde roller coaster deneyimi yaşayacaklarını umuyorum.”
Hela’nın rejimi altında cehennem Asgard’a geri döndüğü sırada, Thor ve Banner evrenin öbür ucunda, Grandmaster’in acımasız lideri olduğu ve ölümcül şampiyonalar tertip ettiği Sakaar adlı tamamen farklı bir gezegende sıkışıp kalmışlardır.
“Biz bu karakterin gerçekten unutulmaz ve eğlenceli olmasını istedik” diyor Winderbaum rol hakkında. “Taika’nın, Jeff Goldblum için bir vizyonu vardı ve tek kelimeyle mükemmeldi. Uyumlu ve garip fikirleri var. Güçlü bir görüntü ortaya koyarken aynı zamanda inanılmaz komik. Bu uzaylı dünyasında çok iyi oynuyor.”
Goldblum süper kahraman evrenindeki ilk rolünü şöyle yorumluyor “Grandmaster’in hikâyelerle dolu bir yolculuğu var. O, evrenin en yaşlılarından biri. Biz yaşlılar, kardeşim Benicio Del Toro ve ben, Büyük Patlamanın biraz sonrasından bu yana varolduk. Biz yaşlıdan daha fazlasıyız. Biz ebediyen ölümsüzüz. Harika değil mi?”
Sakaar’da, Thor, Tessa Thompson tarafından canlandırılan filmin başka bir yeni karakteri olan Valkyrie tarafından esir alınır. Tessa Thompson, Süper Kahraman serisindeki ilk rolü Valkyrie’yi “Valkyrie, Grandmaster için çalışan bir bir ödül avcısı, bir savaşçı” şeklinde tanımlıyor. “Valkyrie, ona ilginç şeyler getiriyor, en önemlisi de şampiyon Hulk ile dövüşmesi için rakipler buluyor.”
Bu çok istenen rolün casting aşamasıyla ilgili Feige “Bu rolü canlandırması için Thor kadar iyi performans gösterebilecek, Chris Hemsworth ile omuz omuza rolü taşıyabilecek bir aktris arıyorduk. Özellikle ‘Creed: Efsanenin Doğuşu' filminde göstermiş olduğu performanstan dolayı Tessa Thompson’un büyük hayranıydık. Filmdeki iki yeni kadın karakterden birisinin o olması gerçekten mükemmel oldu”.
“Thor: Ragnarok” filminde Hela karakterinin Karl Urban tarafından canlandırılan, Skurge isimli bir hizmetkarı var. Urban, renkli karakterini şöyle tanımlıyor “Skurge ahlaki ikilemde kalmış ve seçim yapması gereken ilginç bir karakter. Hayatta kalmayı seçer. Çizgi romanlarda genellikle kötü adam olarak tasvir edilmiş. Filmde ise adı neredeyse ölümün simgesi olan Hela'yı desteklemektedir. İlginç bir şekilde karakter gerçekten bir hayatta kalma uzmanı. Hela ortaya çıkınca Skurge, hayatta kalabilmek adına onunla birlik olma kararı verir. Sürekli birilerinin onayına ihtiyaç duyan, kayıp bir karakter.”
“Skurge kendi davranış eğrisi göz önüne alındığında filmdeki en ilginç karakterlerden biri” diyor Waititi. “Birçok değişim geçiriyor”.
“Thor: Ragnarok” filminin yapımına 4 Haziran 2016’da başlandı ve çoğunlukla Avustralya’nın Queensland eyaletinin doğu sahilinde, Brisbane’in güneyinde Gold Coast'ta çekildi. Yapımın merkezi Queensland'de bulunan Village Roadshow Stüdyoları oldu.
Stüdyodaki üç düzineden fazla kurulu sette çekime ek olarak (Stüdyonun dokuz sesli çekim setinin bazılarında ve dış sette), Ağustos sonunda bir hafta Brisbane merkezde (New York şehri gibi yansıtılarak) ve Queensland Tambourine Ulusal Parkındaki nefes kesici iki lokasyonda çekimler gerçekleştirildi. İkinci kısım çekim çalışmaları ise yapım tamamlanmadan önce, Aralık sonunda Avustralya’nın batı sahili açıklarında, Hint Okyanusundaki Dirk Hartog adasında ve Yeni Zelanda’nın Güney Adasındaki çeşitli noktalarda (muhteşem Milford Sound fiyordu dahil) gerçekleştirildi.
Grandmaster (Jeff Goldblum) tarafından yönetilen renkli Sakaar gezegenine hayat vermek yapım tasarımcıları Dan Hennah ve Ra Vincent’ın en önemli göreviydi. Sahne tasarımcıları, sanat yönetmenleri ve ilüstrasyon uzmanlarından oluşan sanat bölümü ekibini topladıktan sonra Jack Kirby’nin çizgi roman panellerini kullanarak bir sanat galerisi yarattılar. Çalışmalar sadece çalıştıkları ofisleri değil, bölümdeki alanın tamamını süsledi. Bu sergi, Kirby’nin büyülü çalışmalarının projeye aktarılabilmesinde ve yapım tasarım ekibinin Sakaar’ı hissedebilmesinde yardımcı oldu.
Film için yaratılan, Sakaar set parçaları arasında, özellikle üç özel tasarım Kirby’nin fantastik anlayışını yansıtıyordu; stüdyonun Sakaar şehri dış set tasarımı (her biri Amerikan futbol sahası büyüklüğünde olan iki setten bir tanesi), Grandmaster’ın Sarayı (Güney yarımküredeki en büyük sesli çekim seti olan 9. stüdyodada kuruldu) ve çekimlerin ikinci haftasında yapılan ilk Sakaar set tasarımı olan Hulk’un savaşçı kostümü.
Her ne kadar hikâyenin ikinci kısmının çoğu Marvel’in yeni dünyası Sakaar'da geçse de, yapım tasarım ekibi daha aşina olduğumuz bir yer için de bazı set parçaları tasarlamak durumunda kaldı, daha önceki iki filmde kurulan Thor’un ana diyarı olan Asgard. Asgard’da geçen sahneler için çeşitli setler kurulurken (Gözlem odası, Taht odası) yapım tasarımcılarının ana tasarımı olan Asgard Meydanı, Sakaar Şehri setinin hemen bitişiğine kuruldu.
Ekibi stüdyonun ikinci kısmını adeta bir tekstil fabrikasına çeviren kostüm tasarımcısı Mayes Rubeo altı düzine bölüm üyesiyle (deri ustaları, terziler, boyacılar) çalışarak Mart 2016’da başlayıp sekiz aydan fazla sürede film için 2500’ün üstünde kostüm tasarladı.
Rubeo’nun kostümlerini tamamlayan Sakaarlıların silahları 'Hennah and Vincent' ve Yeni Zellanda WETA Atölyesi tarafından tasarlandı. Tamamlandıkları zaman, film için farklı türde yüzlerce silah tasarımı yapılıp katalog haline getirildi.
Thor’un çekici Mjolnir’in bir düzinenden fazla çeşidi yapıldı ve çekiç daha önceki iki filmde kullanılan ve “Thor: Ragnarok” için yeniden yorumlanan birçok silahtan sadece birtanesiydi. ayrıca 2,60 metre boyundaki Hulk karakteri için de kendi boyunda silahların tasarlanması gerekti.
VE..
Marvel Stüdyolarının “Thor: Ragnarok” filmi gösterime girdiğinde izleyicileri daha önce hiç görmedikleri bir macera bekliyor.
Yönetmen Waititi’nin söylediği gibi, “İzleyicileri gerçekten filme bağlamak, onlara dramatik ve duygusal olduğu kadar eğlenceli ve heyecanlı bir serüven yaşatmak istiyorum. Filmin sonunda sanki başka dünyalara gitmiş ve çok çılgın deneyimler yaşamış gibi hissedeceksiniz. Ayrıca Thor ile birlikte gerçekten ateşe atılacaksınız”.
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
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