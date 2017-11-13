Tiyatroadam: İntiharın Genel Provası

Gizemini, oyunun sonuna kadar koruyan, şaşırtıcı bir macera…
İntiharın Genel Provası, 20. yüzyılın Balkanlar’dan çıkmış en keskin kalemlerinden biri olarak anılan, aynı zamanda Emir Kustrika’nın “Underground” filminin de senaristi Duşan Kovaçeviç’in kendine has üslubuyla, kara mizah tarzında kaleme aldığı, alaycı ve sarsıcı bir sistem eleştirisi...
Tuna köprüsüne intihar etmek için çıkan bir mimar, atlamadan önce son kez sevgilisine telefon eder.
Sevgilisi onu atlamaması için ikna etmeye çalışırken bir balıkçı gelir ve nehre atlamaması için yalvarır.
Olaya bir de nehirden geçen geminin kaptanı dâhil olunca, işler karışık, acınacak derecede komik ve bir o kadar da garip bir hal almaya başlar.
İntiharın Genel Provası'nı, Tiyatroadam’ın geçtiğimiz sezon oynadığı İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?'nun da yönetmeni Emrah Eren, anlamı gölgede bırakmadan, seyir zevki yüksek, eğlencesi bol bir şekilde sahneye taşıyor.
Tiyatroadam da güçlü oyuncu ve yaratıcı kadrosuyla, izleyenleri bu sürprizlerle dolu bulmacaya, gizemli maceraya ortak ediyor.
İntiharın Genel Provası'nın gösterimi 14 Kasım Salı 20:30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde..
Yazan
Duşan Kovaçeviç
Çeviren
Bilge Emin
Yöneten
Emrah Eren
Dekor ve Kostüm Tasarımı
Barış Dinçel
Işık Tasarımı
Yakup Çartık
Koreografi
Gizem Erdem
Müzik
Tevfik Kulak
Oynayanlar
Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu , Kadir Çermik, Selen Öztürk
Bilet için..
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