13.11.2017

Tiyatroadam: İntiharın Genel Provası


Tiyatroadam’ın eğlenceli, coşkulu tarzı ve yüksek performansıyla, bir yalanın hüzünlü komedisi...
Gizemini, oyunun sonuna kadar koruyan, şaşırtıcı bir macera…

İntiharın Genel Provası, 20. yüzyılın Balkanlar’dan çıkmış en keskin kalemlerinden biri olarak anılan, aynı zamanda Emir Kustrika’nın “Underground” filminin de senaristi Duşan Kovaçeviç’in kendine has üslubuyla, kara mizah tarzında kaleme aldığı, alaycı ve sarsıcı bir sistem eleştirisi...

Tuna köprüsüne intihar etmek için çıkan bir mimar, atlamadan önce son kez sevgilisine telefon eder.
Sevgilisi onu atlamaması için ikna etmeye çalışırken bir balıkçı gelir ve nehre atlamaması için yalvarır.
Olaya bir de nehirden geçen geminin kaptanı dâhil olunca, işler karışık, acınacak derecede komik ve bir o kadar da garip bir hal almaya başlar.



İntiharın Genel Provası'nı, Tiyatroadam’ın geçtiğimiz sezon oynadığı İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?'nun da yönetmeni Emrah Eren, anlamı gölgede bırakmadan, seyir zevki yüksek, eğlencesi bol bir şekilde sahneye taşıyor.
Tiyatroadam da güçlü oyuncu ve yaratıcı kadrosuyla, izleyenleri bu sürprizlerle dolu bulmacaya, gizemli maceraya ortak ediyor.

İntiharın Genel Provası'nın gösterimi 14 Kasım Salı 20:30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde..

Yazan
Duşan Kovaçeviç

Çeviren
Bilge Emin

Yöneten
Emrah Eren

Dekor ve Kostüm Tasarımı
Barış Dinçel

Işık Tasarımı
Yakup Çartık

Koreografi
Gizem Erdem

Müzik
Tevfik Kulak

Oynayanlar
Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu , Kadir Çermik, Selen Öztürk


Bilet için..




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