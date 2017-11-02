2.11.2017
Alibi.com / Delil.com
Arkadaşları Medhi de onlarla birlikte çalışmaya başlar.
Kurdukları şirket paralı kişilerin iş seyahatlerinde çapkınlık ilişkilerini düzenlemekte ve onların özel hayatlarının gizliliğini korumaktadır.
Özel hayatlarındaki gizliliğinin korunmasını isteyen müşterileri bu hizmetler için oldukça büyük paralar ödemektedir.
Greg’in işleri harika gitmektedir ve sonunda büyük aşkını da bulmuştur.
Ta ki kız arkadaşı onu müstakbel kayınpederi ve kayınvalidesi ile tanıştırana dek.
3 Yakın arkadaşın hayatlarını konu alan film kahkaha garantisi ile izleyicilerini bekliyor.
Yönetmen: Philippe Lacheau
Oyuncular: Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali
Delil.com, 8 Aralık'ta sinemalarda..
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