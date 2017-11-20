Avignon’un Favorilerinden 'Yalnız' İstanbul’da!

21. İstanbul Tiyatro Festivali, son yılların önemli tiyatro insanlarından yazar, yönetmen ve oyuncu Wajdi Mouawad’ın Yalnız oyununu İstanbullu tiyatroseverlerle buluşturuyor.
Sinema uyarlaması Kanada’nın 2011 yılı Oscar adayı olan, aynı yıl İstanbul Film Festivali’nde gösterilerek Türkiye’de de büyük ilgi gören İçimdeki Yangın (Incendies) oyunun yaratıcısı, Paris’teki La Colline Ulusal Tiyatrosu’nun sanat direktörü Wajdi Mouawad, hem yazıp yönettiği hem de tek başına oynadığı Yalnız ile ilk kez 21. İstanbul Tiyatro Festivali’ne konuk oluyor.
2008’de Fransa’da prömiyerini yaptıktan sonra NAC ve Montreal Théatre d’Aujourd’hui gibi festivallerde yoğun ilgi gören, Avignon Festivali’nin favorilerinden biri olan Yalnız, derin olduğu kadar renkli ve sinematik tek kişilik bir oyun.
Oyunda, tez savunma aşamasındaki Montrealli öğrenci Harwan, gece St. Petersburg’daki Hermitage Müzesi’nin bir odasında kilitli kalıyor. İki bin yıldan uzun sürecek bu gece, Harwan’ın içinde var olan onlarca şeyin arasında unutulup gitmiş anadilinin başucunda son buluyor.
Yalnız, adından da anlaşılacağı gibi, bütün öfkesi, şüpheciliği, başkaldırısı ve yaratıcılık potansiyeliyle yalnızlığın değişik yüzlerini konu edinen bir oyun. Çocukluğu Lübnan’da geçen, şu anda ise Fransa’da yaşayan Wajdi Mouawad, oyunuyla her şeyin yabancı bir dilde işlediği yaşantısında anadilinin akıbetini arıyor.
Yalnız, Enka Vakfı sponsorluğunda 23 Kasım Perşembe, 24 Kasım Cuma, 25 Kasım Cumartesi akşamları saat 20.30 gösterimleriyle Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde olacak.
Oyunun biletlerini Biletix satış noktaları ve İKSV ana gişeden (10.00–18.00 saatleri arasında açık olan ana gişe, Pazar günleri kapalıdır) temin edilebilir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder