7.02.2018
AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu sunar: Sanat
Sanat oyunu; uzun yıllardır bir arada olan üç yakın arkadaşın, satın alınan bir sanat eseri üzerinden içine girdikleri bir hesaplaşmayı eğlenceli bir anlatımla sahneye taşıyor.
Cüneyt Türel, Cihan Ünal ve Can Gürzap’ın 20 yıl önce birlikte rol aldıkları oyun, usta oyuncu Türel’in anısına yeniden sahneleniyor.
Ünlü Fransız yazar Yasmina Reza’nın kaleme aldığı Sanat, Gencay Gürün’ün ustalıklı rejisiyle yeniden seyirciyle buluşuyor.
Yeni “Sanat”ın kadrosunda Cihan Ünal ve Can Gürzap’a bu defa Mutlu Güney eşlik ediyor.
Türk tiyatrosunun değerli isimlerinden Gencay Gürün’ün dilimize çevirip yönettiği oyunun, yapımı AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’na, sahne tasarımı ise Barış Dinçel’e ait.
Sanat, satın alınan bir sanat eseriyle sorgulanan bir dostluk hikâyesi, entelektüel tartışmaların satır arasına gizlenmiş bir hesaplaşma.
25 yıllık bir dostluğa “nefret” karıştıran şeyin satın alınan beyaz, bembeyaz bir tablo olması ironik gelebilir. Lakin Marc, Serge ve Yvan, çok pahalıya satın alınan bir sanat eserinin adeta enkazı altında kalacaktır.
Sanatsal eleştirilerle başlayan zıtlaşmaları, gitgide onları da ele geçirip kendilerini, hayatlarını ve dostluklarını adeta bir uçuruma doğru sürükler.
İç hesaplaşmalar, sert yüzleşmeler nihayetinde bitme noktasına gelen bir dostluğa uzanır.
Fransız roman, senaryo ve oyun yazarı Yasmina Reza’nın yaşadığı bir olaydan yola çıkarak kaleme aldığı “Sanat” sahnelendiği tüm zamanlarda ve ülkelerde büyük beğeni topladı.
Sanat, 11 Şubat 2018, Pazar günü saat 16.00’da Torun Center artısahne Mecidiyeköy’de, 13 Şubat 2018, Salı akşamı 20.30’da ise Caddebostan Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.
Oyunun biletleri; Biletix’ten ve oyunun sahneleneceği salonların gişesinden temin edilebilir.
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