Boğaziçi Film Festivali’nde ustalardan sinema dersleri!

|Béla Tarr
Festivalin İstanbul’da ağırlayacağı üç önemli sinemacı festival kapsamında özel sinema dersleri verirken; Türkiye’de sinema ve televizyon sektöründen profesyonellerin katılacağı söyleşiler de sinemayla uğraşanlar için kaçırılmayacak önemde..
Béla Tarr, László Rajk ve Bobby Roth İstanbul’da!
Festivalin masterclass programının konukları ise; hiçlik, var oluş, yok oluş temalarından vazgeçmeyen sinemasıyla yaşayan en önemli yönetmenler arasında yer alan, yapıtları ve yaklaşımıyla Gus Van Sant’tan Jim Jarmusch’a, pek çok çağdaş bağımsız sinemacıyı da etkilemiş usta Macar yönetmen Béla Tarr, Costa Gavras’ın “Music Box” (1989), Ridley Scott’ın “The Martian" (2015) ve Béla Tarr’ın son iki klasiği “The Man from London” ile “The Turin Horse”ta da sanat yönetmenliğini üstlenmiş Macar sanat yönetmeni László Rajk ve “Lost”, “Prison Break”, “Miami Vice”, “Fringe” gibi pek çok kült dizinin yönetmeni Bobby Roth olacak.
|László Rajk
Sinema ve TV profesyonelleri bir arada!
Festivalin yerli sinemaya destek amacıyla başlattığı Bosphorus Film Lab kapsamında gerçekleşecek söyleşiler ise, sinema ve televizyon sektöründen profesyonelleri bir araya getirecek.
Oyuncu seçimlerinde nelere dikkat ettiklerini, keşif süreçlerini ve sektörün ihtiyaçlarını cast direktörü Harika Uygur, yapımcı Nermin Eroğlu ve yönetmen Murat Şeker’den festivalin direktörü Bülent Turgut moderatörlüğünde dinleyeceğimiz “O Role Neden Seçilmedim?”; moderatörlüğünü sunucu Sena Keçeli’nin yapacağı, sanat yönetmenleri Deniz Göktürk Kobanbay ve Hakan Yarkın, kostüm tasarımcısı Gülümser Gürtunca ile sanat yönetmeni kostüm tasarımcısı Serdar Başbuğ’un konuşmacı olacağı “Bir Film Tasarlamak: Sinemada Sanat Yönetmenliği ve Kostüm Tasarımı”; sinema dünyasında son yılların en çok tartışılan konularından biri olan dijital dönüşümü masaya yatıracak ve Blue TV-Doğan TV Digital Grup Başkanı Alpay Güler’in yanı sıra, MistCo’dan Mahmut İpşirli, Bir Film’den Kemal Ural, Star TV’den Yunus Halit Türe ve TiviBu’dan Mehmet Demirhan’ın konuşmacı olarak katılacağı “Sinemada Dijital Dönüşüm ve Dağıtım” ve senarist Nuran Evren Şit’in moderasyonunu yapacağı, TRT’den Faruk Güven, yönetmen Mustafa Kara, görüntü yönetmeni Uğur İçbak ve Star TV Dramalar Direktörü Ümmü Burhan’ın konuşmacı olacağı “Senaryonuzu Kimler Okuyor?” başlıklı Bosphorus Film Lab Söyleşileri, sinemayla ilgilenenlerin kaçırmaması gereken festival etkinliklerinden olacak.
|Bobby Roth
Programda ayrıca, festivalin kurumsal iş ortağı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (TRT) Genel Müdürü İbrahim Eren’in konuşmacı olacağı “TRT'de Tanıdık Var mı?” başlıklı bir söyleşi de yer alacak.
Katılımın sınırlı olduğu Masterclass Programı’na ve Bosphorus Film Lab Söyleşileri’ne katılmak isteyenler için başvurular bogazicifilmfestivali.com’da devam ediyor.
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