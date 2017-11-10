Boğaziçi Film Festivali’nde mülteci sorunu!

5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, 17 Kasım Cuma günü başlıyor.
Brezilya’dan Hindistan’a, İran’dan Kırgızistan’a, 39 ülkeden toplam 107 film gösterileceği festivalin bu yılki yeni bölümü ise Uzun Yürüyüş olacak.
Çağımızın en önemli sorunu haline gelen mülteci sorununu sinemada etkileyici bir dille anlatan 3’ü uzun, 5’i kısa olmak üzere 8 filmi bir araya getiren bu özel seçkide, Bosnalı yönetmen Aida Begić’in son filmi “Never Leave Me / Bırakma Beni” de yer alıyor.
Dünyanın önde gelen kadın yönetmenlerinden Begić’in, Suriye’deki savaştan Şanlıurfa’ya kaçan üç çocuğun zorlu hayat koşullarına rağmen bir arada kalmalarının etkileyici hikâyesini çocukların gözünden anlatan filmi, İstanbul galasını festivalde yapacak.
|Aida Begić
Bu yıl festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığını da üstlenecek Begić, “Bırakma Beni”nin gösterimine de katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak.
Mülteci sorununa sinema bakışı
“Uzun Yürüyüş” bölümünde gösterilecek diğer filmler arasında; 2014 Cannes’da “White Dog” ile olay yaratan Macar yönetmen Kornél Mundruczó’nun Cannes’da Altın Palmiye için yarışan, Austin Fantastik Fest’ten de En İyi Yönetmen seçildiği son filmi “Jupiter's Moon / Jüpiter’in Uydusu”; Ziad Kalthoum’un Beyrut'ta Lübnan iç savaşının neden olduğu kalıntılar üzerine yeni gökdelenler inşa eden Suriyeli inşaat işçilerinin hikâyesini anlattığı belgeseli “Taste Of Cement / Çimentonun Tadı”; Anne-Claire Adet’in Cenevre’ye zorunlu göç etmiş mültecilerin hikâyesini anlatan, festivallerde büyük ilgi görmüş kısa belgeseli “Bunkers / Sığınaklar”; Christoph Eder ve Jonas Eisenschmidt’in Midilli’de snack bar işleten bir ailenin adaya göç etmiş mültecilerle olan ilişkilerini izleyeceğimiz belgeselleri “Snack Bar / Seyyar Satıcı”;
|Jupiter's Moon
Elma Neykova’nın Midilli adasındaki Müslüman mezarlığının bilinmeyen hikâyesini Mısırlı mülteci Mustafa Dawa’nın gözünden anlattığı filmi “Moustafa The Imam Of Lesvos / Midilli İmamı Mustafa”; Yorgos Zois’in Midilli adasının mültecilerle gelen binlerce can simidiyle dolup taşmasını konu alan belgeseli “8th Continent / Sekizinci Kıta” ve Shady El-Hamus’un mültecilerin yasa dışı yollarla Hollanda’ya geçmesine yardımcı olan Tarık adlı bir çocuğun hikâyesini anlatan kısa kurmacası “Nightshade / Gecenin Gölgesi” yer alıyor.
Festivalle ilgili ayrıntılı bilgi için..
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder