3.11.2017
Boğaziçi Film Festivali’nin açılış filmi: Suburbicon
Senaryosunu Coen kardeşlerin yazdığı ve George Clooney’nin yönettiği Suburbicon, festivalin açılış filmi olarak Türkiye’de ilk kez gösterilecek.
Matt Damon ve Julianne Moore’un başrolünü paylaştığı kara komedi türündeki film, 1950’lerde geçiyor ve karanlık olduğu kadar eğlenceli bir banliyö kabusunu anlatıyor.
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 5. yaşını kutluyor. 17-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek festival, Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak.
Festivalin açılış filmi ise, yılın merakla beklenen projelerinden “Suburbicon” olacak.
“Confessions of a Dangerous Mind” (2002) ile başlayan yönetmenlik kariyerini eleştirmenlerden övgüler alan “Good Night and Good Luck” (2005), “Leatherheads” (2008), “The Ides of March” (2011) ve “The Monuments Men” (2014) gibi filmlerle sürdüren George Clooney’nin yönetmenliğini yaptığı 6. sinema filmi “Suburbicon”, bitmek bilmeyen bir banliyö kabusunu anlatıyor. Ethan Coen ve Joel Coen kardeşlerin senaryosunu yazdığı filmde ise Matt Damon, Julianne Moore ve Josh Brolin başrolleri paylaşıyor.
1950'li yıllarda geçen neo-noir türündeki filmde, sakin ve sıradan insanların yaşadığı, huzurlu bir banliyö mahallesinde yaşayan Gardner Lodge’un trajik bir olay sonrası mahallenin ihanet, aldatma ve şiddet dolu gizemli bölgelerini keşfe çıkarak kabusun içine dalması anlatılıyor.
Geçtiğimiz ay dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nden George Clooney’e Fondazione Mimmo Rotella Ödülü’nü, Julianne Moore’a ise Franca Sozzani Ödülü’nü getiren film, Coen kardeşler sinemasının etkisini ağırlığınca hissettirdiği, eğlenceli bir kara komedi.
Biletler mobilet’te!
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 17-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak.
Programın 6 Kasım’da açıklanacağı festivalin biletleri ise aynı gün mobilet.com’da satışa sunulacak.
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