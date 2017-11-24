24.11.2017
'Flatliners / Çizgi Ötesi' 1 Aralık'ta vizyonda!
Fakat deneyleri gitgide daha tehlikeli bir hâl alırken, diğer tarafa geçmenin paranormal sonuçları olarak, her biri geçmişlerindeki günahlarla yüzleşirler.
Columbia Pictures, Cross Creek Pictures işbirliğiyle, bir Laurence Mark-Furthur Films-Safran Company yapımı olan Niels Arden Oplev filmi “Flatliners/Çizgi Ötesi”ni sunar.
Başrollerini Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton ve Kiersey Clemons’ın paylaştığı filmi Niels Arden Oplev yönetti.
Filmin senaryosunu Ben Ripley, hikayesini ise Peter Filardi kaleme aldı.
Yapımcılığını Laurence Mark, Michael Douglas ve Peter Safran’ın üstlendiği filmin yönetici yapımcıları ise Michael Bederman, Robert Mitas, David Blackman, Brian Oliver ve Hassan Taher.
“Flatliners/Çizgi Ötesi”nin görüntü yönetimi Eric Kress’in, yapım tasarımı Niels Sejer’in, kurgusu Tom Elkins’in, kostüm tasarımı Jenny Gering’in, müziği ise Nathan Barr’ın imzasını taşıyor..
Flatliners / Çizgi Ötesi, 1 Aralık'ta Sinemalarda!
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