9.11.2017
İstanbul Film Festivali'ne Başvurular Başladı!
Türkiye yapımı filmler için 37. İstanbul Film Festivali’ne başvurular açıldı.
Festival programında Türkiye Sineması bölümünde yer alacak filmler için son başvuru tarihi 25 Ocak 2018.
Sadece internet üzerinden yapılacak başvurular için ayrıntılı bilgi festivalin resmi internet sitesi http://film.iksv.org‘da yer alıyor.
37. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye Sineması bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Yeni Türkiye Sineması, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak.
Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan filmler Ulusal Yarışma, Yeni Türkiye Sineması, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında gösteriliyor.
Ulusal Yarışma’ya katılan filmlerin değerlendirilmesi sonucunda En İyi Film’e Altın Lale Ödülü veriliyor; ayrıca Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik dallarında da birer ödül veriliyor.
37. İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması danışma kurulu, sinema yazarları Engin Ertan, Nil Kural, Kaan Karsan ve Esin Küçüktepepınar’dan oluşuyor.
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