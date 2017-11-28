İstanbul Modern Sinema: Özgürlük!

Almanya'dan Yepyeni Filmler
30 Kasım - 10 Aralık 2017
İstanbul Modern Sinema, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Almanya'dan Yepyeni Filmler seçkisiyle sinemaseverleri günümüz Alman sinemasının öne çıkan yapımlarıyla buluşturmaya devam ediyor.
Program bu yıl Özgürlük! başlığını taşıyor.
Seçkideki filmler tarihin farklı dönemlerinden farklı hikâyelerle özgürlük temasına bağlanıyorlar.
Hem toplumsal kurallar bağlamında hem de coğrafi anlamıyla sınırlar programdaki filmlerin ele aldığı temalar arasında dikkat çekiyor.
Ayrıca bu yılki seçkide sanat ve sanatçılarla ilgili çok sayıda film de yer alıyor.
Bazıları belgesel bazıları kurmaca tarzdaki bu filmler de seyircileri sanatsal üretim çerçevesinde özgürlük üzerine düşünmeye çağırıyorlar.
Programda bu yıl öne çıkan yapımlardan birisi usta yönetmen Volker Schlöndorff'un yeni filmi Unutulmayan Aşk (Return to Montauk). İsviçreli ünlü yazar Max Frisch'in ülkemizde de yayımlanan uzun hikâyesi Montauk'tan uyarlanan bu film, 60'lı yaşlarındaki yazar Max Zorn'un yeni kitabının tanıtım turnesi sırasında eski sevgilisi Rebecca’yla karşılaşması üzerine gelişen olayları konu alıyor.
Bu yıl Altın Ayı için yarışmış, 20. yüzyıl sanat tarihinin en önemli figürlerinden Joseph Beuys'un hayatını ve yapıtlarını konu alan Andres Veiel imzalı Beuys da yine program kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.
Programa adını veren ve dünya prömiyerini Locarno’da yapan Jan Speckenbach’ın ikinci filmi Özgürlük (Freiheit), televizyon filmlerinin kamera arkasını ve oyunculuk mesleğinin inceliklerini konu alan ve Nicolas Wackerbarth'ın yönettiği Kasting (Casting), seyirciyi elektronik müzik dünyasına davet eden Romuald Karmakar'ın yeni belgeseli Geceleri Almanya'yı Düşündüğümde (Denk ich an Deutschland in der Nacht) ve her geçen yıl zorlaşan bir meslek olan öğretmenliği mercek altına alan Jakob Schmidt imzalı Öğretmenlik Zor Zanaat (Zwischen den Stühlen) de programda yer alan filmlerden.
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