15.11.2017
İstanbul Tiyatro Festivali sunar: Fresk
Dans dünyasının hem klasik bale hem çağdaş dans eğitimi olan ender koreograflarından olan Fransız Angelin Preljocaj, bu kez Fresk (La Fresque) ile İstanbul Tiyatro Festivali seyircisinin başını döndürecek.
Ballet Preljocaj prodüksiyonu Fresk, Fransız Kültür Merkezi sponsorluğunda, Teatroskop ve France Danse Orient-Express’in destekleriyle 18 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.30’da Zorlu PSM Ana Tiyatro’da sahnelenecek.
Gösterinin ardından, kural tanımayan koreografileriyle dünya çapında ses getiren Angelin Preljocaj’a 21. İstanbul Tiyatro Festivali’nin Onur Ödülü sunulacak.
Eserleri Milano La Scala, New York City Ballet ve Paris Operası repertuvarlarının ayrılmaz bir parçası haline gelen Preljocaj, son eseri Fresk’te koreografisini bir Çin masalının üzerine inşa ediyor.
Gösteri, yorgun düşmüş Chu ve Meng adındaki iki gezginin rüzgarlı ve yağmurlu bir günde küçük bir tapınağa sığınmalarıyla başlıyor. Bu huzurlu mekânda yaşayan bir münzevi, gezginleri tapınağın duvarına çizilmiş bir freske bakmaları için içeriye buyur ediyor. Chu, freskteki kiraz kırmızısı dudaklara sahip genç kızdan öylesine etkileniyor ki, kendini resmin içinde buluyor ve böylece masal başlıyor.
Sert, cesur, çağdaş ve sorgulayıcı bir dans gösterisi olduğu kadar masalsı, baş döndürücü ve meditatif bir görsel şölen olan Fresk, baleye ve modern dansa ilgi duymadığını düşünenlerin bile fikirlerini 80 dakika içinde baştan aşağı değiştirmeyi vadediyor.
Fresk’in ve 21. İstanbul Tiyatro Festivali’ndeki diğer gösterimlerin biletleri Biletix satış noktaları ve İKSV ana gişeden alınabilir.
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