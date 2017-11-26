26.11.2017
'Kabir Azabı' 10 Ağustos 2018’de vizyonda!.
Hz Muhammed (SAV)
Sinema kariyerinde Üç Harfliler ve Şeytan-ı Racim gibi seriye dönüşen filmler yer alan yönetmen Arkın Aktaç ve son yılların senaryoları en fazla sinemaya uyarlanan senaristi Murat Toktamışoğlu’nu yeniden bir araya getiren Kabir Azabı filminin vizyon tarihi açıklandı.
Bugüne kadar, ölülerin hikayeleri hiç anlatılmadı.
Kabir’de neler olduğunu kimse bilmiyor.
Çekimleri İstanbul’da yapılacak film, Türk korku sinemasında bu güne kadar işlenmemiş bu konuyu, kabir azabını ele alıyor.
Ölümün soğuk gerçekliğini ve kabir azaplarının dehşetini iliklerinize kadar hissettirecek, izleyiciyi sinema koltuğunda rahat ettirmeyecek bir film.
ASC Medya’nın markası The Hub Project’in yapımcılığını üstlendiği film, Warner Bros. tarafından 10 Ağustos 2018 tarihinde vizyona çıkarılacak.
"Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur."
Hz Muhammed (SAV)
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