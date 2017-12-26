26.12.2017
'Kaplan Sarılması' TOY İstanbul’da!
Şebnem Bozoklu ve Burak Altay’ın rol aldığı “Kaplan Sarılması”; tiyatro, oyunculuk ve yazarlık gibi sahne sanatlarının en önemli disiplinlerini tek bir çatı altında toplayan TOY İstanbul’un ilk prodüksiyonu.
Büyük beğeni toplayan oyunun metni Kemal Hamamcıoğlu imzasını taşıyor.
Yönetmenliğini Bahar Kerimoğlu’nun üstlendiği oyun; çıktığı uzun yolculukta “İyi ki buradasın!” diyeceği adam için, ya kendinden ya da aşktan vazgeçecek olan, sürprizlerle dolu bir kadının trajikomik hikâyesi.
Işık tasarımını Ayşe Ayter’in, ses tasarımını Alican Okan’ın, video tasarımını Bahar Kerimoğlu’nun, video kurgusunu Sinan Kesova’nın yaptığı oyunun dekorlarını Muhtar Pattabanoğlu hazırlarken, fotoğraflarını Ayşegül Karacan çekti.
5 Ocak 2018, Cuma akşamı saat 20.30’da sahnelenecek olan oyunun biletleri, Biletix’ten ve her gün 13.00’ten itibaren açık olan TOY İstanbul gişesinden temin edilebilir.
TOY İstanbul, Maçka Gmall'da..
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