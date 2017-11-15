'Körfez' 1 Aralık'ta vizyonda!

Film, 30’lu yaşlarında, yeni boşanmış Selim’in, ailesinin yanına İzmir’e döndükten sonra geçirdiği dönüşümü ele alıyor.
Selim, eski hayatının izleriyle karşılaşırken, körfezde gerçekleşen bir kaza şehri felç ediyor ve Selim’in hayatına beklenmedik bir yön veriyor.
Selim, daha önce hiç karşılaşmadığı insanların hayatına müdahil olmaya ve İzmir’de yeni bir dünyayı keşfetmeye başlıyor.
Cam Yapraklar ve Bayrak oyunlarındaki performansıyla dikkat çeken, Karadayı dizisindeki Orhan rolüyle tanınan Ulaş Tuna Astepe, başroldeki Selim karakterini canlandırıyor.
Yönetmen Emre Yeksan’ın kendi kuşağının en önemli yazarlarından Ahmet Büke ile birlikte kaleme aldığı Körfez, 54. Ulusal Yarışma’dan En İyi Senaryo Ödülü ve 24. Uluslararası Adana Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü kazandı.
Filmin Venedik’ten sonra uluslararası festival yolculuğu sırasıyla 25. Hamburg Film Festivali, 41. São Paulo Uluslararası Film Festivali ve 14. Sevilla Film Festivali ile devam etti.
Körfez, 17 Kasım’da ise Wiesbaden’de 30. Exground Film Festivali’nde açılış filmi olarak gösterilecek.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder