Kropstiyatro: Hiç Kimsenin Öyküsü

T. Adorno
Kropstiyatro’nun geçtiğimiz sezon Nisan ayında sahneye koyduğu ilk oyunu Hiç Kimsenin Öyküsü’nde tren, Aralık ayında Tatavla Sahne’den hareket ediyor.
Erdi Mamikoğlu’nun kaleme aldığı, Kropstiyatro’nun aynı zamanda kurucusu olan Dilek Güven’in yönettiği ‘Hiç Kimsenin Öyküsü’, barışın ilân edildiği bir dönemde, karşı cephelerde savaşan iki insanın, bir tren kompartımanında karşılaşmaları sonucu yaşananları anlatıyor.
Oyun, savaşın yaşattığı acıların, insanların içine işlediği gri renginin bir insanın sıfır noktasına dönmesini ne kadar zorlaştırdığını gözler önüne seriyor.
Genç oyuncular Anıl Kır ve Ertunç Uygun, etkileyici performanslarıyla savaşın yıkıcı yönünü en gerçekçi şekilde gözler önüne serdiği ‘Hiç Kimsenin Öyküsü’, tiyatroseverlere şu şekilde sesleniyor:
“İnsanlık tarihine panoramik bakabilseydik uzaktan bir manzaraya bakar gibi, ne hissederdik, nasıl değerlendirirdik bu manzarayı acaba? Onca acıyı, yıkımı, kanı, gözyaşını nasıl adlandırırdık da, ardından hangi türküyü söylerdik; kahramanlık mı, ağıt mı, gurur mu, öfke mi, pişmanlık mı… Sonra belleklerimize kazınan bu manzarayla nasıl yaşamaya devam ederdik, bu yükü taşırken sırtımızda yorgunlukla bir köşede düşünmez miydik, yıllar sonra bizim baktığımız gibi birileri de bakıverse bu manzaraya, bizi de görmez miydi bu panoramada… Biz de artık bu manzaranın bir parçası oluvermez miydik onun gözünde?
İki insan… Karşılaşırlar bir tren kompartımanında. Bilmezler ki, aynı şehirde yaşarlar ve hatta bilmezler ki komşular. Bilmezler ki, onlar farklı renktedirler, farklı renklerin cephelerinde geçirmişlerdir, bir gün önce ilan edilmiş barışın savaşını. Hiç kimsedirler onlar, ya da belki herkes. ‘Savaş alanı’ aslında sadece savaş alanı değildir, bellekleridir, anılarıdır, tarihleridir, yargıları ve önyargılarıdır, bugünleri ve yarınlarıdır, hikâyelerinde artık noktayla biten bir cümle değildir ‘cepheler’.
Bu tren bir öyküye giderken yollar nasıl kesişir, yollar nasıl geçilir?”
Hiç Kimsenin Öyküsü
Yöneten: Dilek Güven
Yönetmen Yard.: Ali Sığa
Oyuncular: Anıl Kır / Ertunç Uygun
Dramaturji: Kropstiyatro Ekibi
Işık Tasarım: Yüksel Aymaz
Müzik: Emin Serdar Kurutçu
Dekor-Kostüm: Rabia Kip
Afiş-Konsept: Hakan Fidan
Fotoğraf: Gökhan Yolcu
Kondüvit: Esra Akbaş
Işık Kumanda: Umut Barış Taşdemir
Hiç Kimsenin Öyküsü14 Aralık Perşembe saat 20.30
24 Aralık Pazar saat 19.00
25 OCAK Perşembe saat 20.30
22 ŞUBAT Perşembe saat 20.30
22 MART Perşembe saat 20.30
Tatavla Sahne’de..
Biletler Tatavla Sahne Gişe ve Biletix’de.
Tel: 0212-2335230
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