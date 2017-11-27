Nilipek.'ten yeni albüm: Döngü

2015 yılında çıkardığı ve müzik eleştirmenlerince yılın en iyi albümleri arasında gösterilen ilk uzunçaları Sabah ile önemli bir başarı yakalayan Nilipek.’in yeni albümü 11 şarkıdan oluşuyor.
İki şarkı dışında tüm söz ve müziklerin Nilipek.’e ait olduğu Döngü’de Ceylan Ertem imzalı Soru İşareti ve Ayyuka cover’ı Havada Bir Hinlik Var dikkat çekiyor.
Döngü’nün “Hem yaratıcısı hem tutsağı olduğumuz döngüleri ve o döngülerden çıkma ihtimalini” anlattığını söyleyen Nilipek., albümü ‘bireysel şehir mitolojisi’ olarak tarif ediyor: “Hayatımızda tanrılaştırdığımız karakterlerle, hiçbir ders almadığımız küçük hikâyeleriyle bir nevi bireysel şehir mitolojisi de diyebiliriz ‘Döngü’ için. Başından sonuna dinlendiğinde defalarca tekrar edeceğini bildiğiniz bir hikâyeyi dinliyorsunuz.”
Vokaller ve ukulele’de Nilipek.’i dinleyeceğimiz albümde gitarlarda Can Aydınoğlu, tuşlularda Ozan Tekin, bas gitar ve synth bas’ta Umut Çetin, davullarda Berkay Küçükbaşlar, banjo ve lapsteel’da da Özgün Semerci bulunuyor.
Koşuyolu (Karavan Sessions)
DÖNGÜ
Nilipek
Kabak&Lin, 1 Aralık 2017
Döngü 1
Söz-Müzik: Nilipek.
Defne
Söz-Müzik: Nilipek.
Havada Bir Hinlik Var
Söz-Müzik: Özgür Yılmaz, Altan Sebüktekin, Ali Can Tezer, Ahmet Kul
Koşuyolu
Söz-Müzik: Nilipek.
Soru İşareti
Söz-Müzik: Ceylan Ertem
Döngü 2
Söz-Müzik: Nilipek.
Ok
Söz-Müzik: Nilipek.
Beni Buraya Sen Koydun
Söz-Müzik: Nilipek.
Biz Bize Yeteriz
Söz-Müzik: Nilipek.
Şeytan
Söz-Müzik: Nilipek.
Yeni
Söz-Müzik: Nilipek.
Nilipek.: Vokaller, Ukulele
Can Aydınoğlu: Gitarlar
Ozan Tekin: Tuşlular
Umut Çetin: Bas Gitar, Synth Bas
Berkay Küçükbaşlar: Davullar
Özgün Semerci: Banjo, Lapsteel (Koşuyolu'nda)
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