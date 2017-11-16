Araştırmaları iki yıl süren belgeselde Sabahattin Ali’nin aşkları, düşünceleri, edebiyatçı yönü araştırıldı ve anlatıldı.
En yakın arkadaşlarının usta yazarın öldürülmesine giden süreci de anlattığı belgeselde diğer siyasi faili meçhul cinayetlere de yer veriliyor."
Kendisine rağmen- sosyal adaleti, emeğin değerini, hakkını, hukukunu ve halkların kardeşliğini savunan yurtseverleri hapse atmayı ya da daha kesin çözüm olarak öldürmeyi/öldürtmeyi alışkanlık haline getiren derin -aslında sığ- devlet hazretlerinin ettiklerini siz benden daha iyi bilirsiniz, sayın seyirciler!.
Bu kanlı ve meş'um serinin, faili malum "faili meçhul" cinayetlerin ilk kurbanlarından Sabahattin Ali’nin katli, Cumhuriyet Tarihi'mizin en kara sayfalarından birini oluşturur..
Sabah Yıldızı, Ali henüz çocukken, hemen her sabah sokakta kitap okuduğunu gören komşuları tarafından ona verilmiş bir lakaptır..
Bilimle, sanatla ve bilinçle parlayan, etrafını aydınlatmaya çabalayan her yıldızı/aydını düşman belleyerek yok etmeye meyilli malum zihniyetin Sabah Yıldızı'na musallat olmasını ayrıntılarıyla işleyen filmin, bu 'resmi' cinayeti, Cumartesi Anneleri'ne ve Hrant Dink Cinayeti'ne de bağlaması, gayet yerinde olmuş..
Aslında ne olduğu hiç bilinmeyen, neleri savunduğuyla asla ilgilenilmeyen, bunların öğrenilmesi ise kesinlikle istenmeyen; öte yandan, Yankee üfürmesiyle de iyice canavarlaştırılmış şu meşhur 'Komünist' damgasıyla hedef gösterilen bu büyük yazar ve -her haliyle- mükemmel insanın, başarılar ve de acılarla dolu olup, bir kahpenin arkadan vuran kurşunuyla sona eren yaşam öyküsünü -onun muhtelif dönemlerine tanıklık edenler ya da dokümanlarla- anlatan bu belgeseli izleyip de gözyaşı dökmemek ne mümkün!.
Sabah Yıldızı : Sabahattin Ali
Yapımcı / Yönetmen: Metin Avdaç
Öykü: Aslı Avcu, Metin Avdaç
Özgün Müzik: Duygu Demir
Kurgu: Thomas Balkenhol
Filmin süresi: 116 dakika
6 /10
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