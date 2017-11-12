SALT Galata : Bu son şansımız mı?

|Lüfer - Boğazın Prensi (2015)
2017 Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nı (COP23) takiben, Thank You for the Rain [Yağmur İçin Teşekkürler] (2017) belgesel filminin İstanbul'daki ilk gösterimiyle başlayacak olan programda, iklim değişikliğiyle bağlantılı çevre sorunları ile çeşitli araştırma ve girişimleri inceleyen sekiz belgesel film yer alıyor.
SALT Galata, Oditoryum
14 Kasım – 19 Kasım
Tüm filmler orijinal dilinde, Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak gösterilecektir.
Program herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.
|Thank You for the Rain [Yağmur için Teşekkürler] (2017)
SALT
Bankalar Caddesi 11
Karaköy 34420 İstanbul Türkiye
(SALT, Eylül 2015'te petrol, kömür veya gaz şirketlerinden destek kabul etmeyeceğini duyurmuştur.)
GÖSTERİM PROGRAMI
14 Kasım Salı, 19.00
Julia Dahr, Thank You for the Rain [Yağmur İçin Teşekkürler], 2017
15 Kasım Çarşamba, 19.00
Mert Gökalp, Lüfer - Boğazın Prensi, 2015
17 Kasım Cuma, 19.00
Paul-Jean Vranken ve Jean-Christophe Lamy, Les Liberterres [Özgürlük İçin Topraklar], 2015
18 Kasım Cumartesi, 14.00
Alessandro Bernard ve Paolo Ceretto, Waste Mandala [Çöp Mandala], 2015
18 Kasım Cumartesi, 15.30
Jeff Orlowski, Chasing Coral [Mercan Peşinde], 2017
18 Kasım Cumartesi, 17.30
Seth Kramer, Daniel A. Miller ve Jeremy Newberger, The Anthropologist [Antropologlar], 2015
19 Kasım Pazar, 15.30
Cosima Dannoritzer, The E-Waste Tragedy [E-Atık Felaketi], 2014
19 Kasım Pazar, 17.30
Marshall Curry, If A Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front [Eğer Bir Ağaç Devrilirse: Yeryüzü Özgürlük Cephesinin Hikâyesi], 2011
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