12.11.2017

SALT Galata : Bu son şansımız mı?


Lüfer - Boğazın Prensi (2015)
SALT'ın Kasım 2015'te Paris İklim Değişikliği Konferansı (COP21) paralelinde, iklim değişikliğinin etkileri karşısında müze ve kültür kurumlarının sorumluluklarını tartışmak üzere başlattığı Bu son şansımız mı? SALT Galata'da devam ediyor.

2017 Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nı (COP23) takiben, Thank You for the Rain [Yağmur İçin Teşekkürler] (2017) belgesel filminin İstanbul'daki ilk gösterimiyle başlayacak olan programda, iklim değişikliğiyle bağlantılı çevre sorunları ile çeşitli araştırma ve girişimleri inceleyen sekiz belgesel film yer alıyor.

SALT Galata, Oditoryum

14 Kasım  –  19 Kasım

Tüm filmler orijinal dilinde, Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak gösterilecektir.
Program herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.


Thank You for the Rain [Yağmur için Teşekkürler] (2017)

SALT
Bankalar Caddesi 11
Karaköy 34420 İstanbul Türkiye

(SALT, Eylül 2015'te petrol, kömür veya gaz şirketlerinden destek kabul etmeyeceğini duyurmuştur.)


GÖSTERİM PROGRAMI

14 Kasım Salı, 19.00
Julia Dahr, Thank You for the Rain [Yağmur İçin Teşekkürler], 2017

15 Kasım Çarşamba, 19.00
Mert Gökalp, Lüfer - Boğazın Prensi, 2015

17 Kasım Cuma, 19.00
Paul-Jean Vranken ve Jean-Christophe Lamy, Les Liberterres [Özgürlük İçin Topraklar], 2015

18 Kasım Cumartesi, 14.00
Alessandro Bernard ve Paolo Ceretto, Waste Mandala [Çöp Mandala], 2015

18 Kasım Cumartesi, 15.30
Jeff Orlowski, Chasing Coral [Mercan Peşinde], 2017

18 Kasım Cumartesi, 17.30
Seth Kramer, Daniel A. Miller ve Jeremy Newberger, The Anthropologist [Antropologlar], 2015

19 Kasım Pazar, 15.30
Cosima Dannoritzer, The E-Waste Tragedy [E-Atık Felaketi], 2014

19 Kasım Pazar, 17.30
Marshall Curry, If A Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front [Eğer Bir Ağaç Devrilirse: Yeryüzü Özgürlük Cephesinin Hikâyesi], 2011




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