Adını, Yaşar Kemal’in aynı adlı ilk hikâye kitabından alsa da Fikret Reyhan’ın orijinal senaryosuna dayanan film, kendilerine ait tarlalarında geleneksel yöntemlerde direnip hayata tutunmaya çalışan göçmen bir ailenin, farklı bir gelecek hayalini kuran ve kaderini kendi ellerine almaya çalışan oğulları İbrahim’in sarsıcı hikâyesini konu alıyor.
Festival yolculuğu devam eden “Sarı Sıcak”, uluslararası prömiyerini yaptığı 39. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü almış; Nisan ayında gerçekleşen 36. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma’sında Altın Lale En İyi Film dahil olmak üzere En İyi Erkek Oyuncu (Aytaç Uşun), En İyi Görüntü Yönetmeni (Marton Miklauzic) ve En İyi Kurgu (Ömer Günüvar, Fikret Reyhan) dallarında ödülleri toplamıştı.
Nizamettin Reyhan ve Nuriye Bilici’nin yapımcılığında gerçekleşen “Sarı Sıcak”ın başrollerini ise; yakın zamanda ekranlarda “Çukur” adlı dizide izleyeceğimiz; ilk sinema filmi Silsile ile Adana’da Umut Veren Genç Erkek Oyuncu seçilen, “Sarı Sıcak” ile de İstanbul’dan En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Aytaç Uşun ve “Kollama”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Suskunlar”, “Masum”, “İçimdeki Fırtına” gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Tepenin Ardı, Ertuğrul 1890, Abluka filmlerinin usta oyuncusu Mehmet Özgür paylaşıyor.
Sarı Sıcak, 1 Aralık’ta Başka Sinema dağıtımıyla gösterime girdi.
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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