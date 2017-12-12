12.12.2017
'Stronger / Pes Etme' 22 Aralık’ta vizyonda!
Jeff Bauman'ın New York Times'ın çok satan biyografisinden temel alınarak çekilen film, zaaflara karşı yorulmayan cesarete odaklanıyor.
2013 Boston Maratonu'nun bitiş çizgisinde yer alan Jeff Bauman, kahraman olma niyetinde değildi.
Fakat yanında bir çift bomba patladığı anda hayatı değişti.
Oradan geçen bir fotoğrafçı, Jeff'in caddeden fırladığı korkunç anı yakalar.
Sağ alt ayağı yoktur. Sol alt bacağı da kemiğine kadar soyulmuştur.
Bu görüntü viral hale gelir ve Jeff aniden tüm dünyadaki insanlar için korkunç bir trajedinin yüzü olur.
Stronger / Pes Etme, 22 Aralık’ta vizyona girecek..
Yönetmen: David Gordon Green
Aynı Adı Taşıyan Kitabın Yazarları: Jeff Bauman & Bret Witter
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Clancy Brown, Lenny Clarke
Film Süresi: 119 dakika
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