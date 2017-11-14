14.11.2017
Tac’ın Nöbetçileri
Kaya Akkaya ve Murat Eken’in birlikte rol aldığı Tac’ın Nöbetçileri; 1648’de Agra’da, dillere destan hikâyesi ve eşsiz mimarisiyle dünyanın yedi harikasından biri olmuş, aşkın ve cennetin tasviri görkemli yapı Tac Mahal’i koruyan iki muhafızın dostluğunu hem eğlenceli hem de dramatik bir dille anlatıyor.
Temelinde güzellik kavramını tartışırken inanç ve kanunların onu nasıl yok edebileceğini inceleyen oyun, kurallar ve özgürlük arasına sıkışmış bizleri yeni bir masala çağırıyor.
Rajiv Joseph’in kaleme aldığı, Sami Berat Marçalı’nın dilimize çevirip yönettiği, B Planı’nın bu yeni oyununda yardımcı yönetmenliği Seda Türkmen üstleniyor.
Dramaturjisini Dilek Tora’nın, dekor ve kostüm tasarımını Marta Montevecchi’nin yaptığı oyunun ışık tasarımı Alev Topal, orijinal müzik ve ses tasarımı ise Ersin Ersavaş tarafından hazırlandı.
22 Kasım 2017, Çarşamba akşamı saat 20.30’da sahnelenecek olan Tac’ın Nöbetçileri oyununun biletleri, toyistanbul.com’dan ve her gün 13.00’ten itibaren açık olan TOY İstanbul gişesinden temin edilebilir.
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