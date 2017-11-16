16.11.2017
The Killing of a Sacred Deer / Kutsal Geyiğin Ölümü
Steven Murphy (Colin Farrell) başarılı bir cerrah, eşi Anna (Nicole Kidman) ise göz doktorudur.
Çiftin iki çocuklarıyla beraber mutlu ve sağlıklı devam eden aile hayatı, Steven’ın babasını kaybetmiş bir genç olan Martin’i (Barry Keoghan) himayesine almasıyla raydan çıkar.
Beraberinde bazı karanlık sırlar da getiren Martin, aile fertleriyle giderek yakınlaşırken, Steven’ın çocukları ansızın yemeden içmeden kesilir ve yürüyememeye başlarlar.
Doktorlar, çocukların rahatsızlığını bilimsel olarak açıklayamamaktadır.
Steven kendisini, Martin’in dediklerini harfiyen yapmazsa, aile fertlerinin sırayla öleceği esrarengiz bir oyunun içinde bulur.
Bu yıl Filmekimi'nde biletleri en hızlı tükenen, Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü kazanan filmin başrollerinde Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan ve Alicia Silverstone yer alıyor.
'The Killing of a Sacred Deer / Kutsal Geyiğin Ölümü' 17 Kasım'da sinemalarda..
Yönetmen: Yorgos Lanthimos
Oyuncular: Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Alicia Silverstone
Yapımcı: Yorgos Lanthimos, Ed Guiney
Senaryo: Yorgos Lanthimos, Efthimis Filippou
Görüntü Yönetmeni: Thimios Bakatakis
Kurgu: Yorgos Mavropsaridis
Yapım Yılı: 2017
Ülke: İngiltere, İrlanda
Süre: 121 dk.
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
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