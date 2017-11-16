16.11.2017

The Killing of a Sacred Deer / Kutsal Geyiğin Ölümü


Oscar adayı “The Lobster” ve “Dogtooth”un yönetmeni Yorgos Lanthimos’un merakla beklenen son filmi, sıra dışı bir intikam hikayesiyle izleyiciyi benzersiz bir evrene davet ediyor.

Steven Murphy (Colin Farrell) başarılı bir cerrah, eşi Anna (Nicole Kidman) ise göz doktorudur.
Çiftin iki çocuklarıyla beraber mutlu ve sağlıklı devam eden aile hayatı, Steven’ın babasını kaybetmiş bir genç olan Martin’i (Barry Keoghan) himayesine almasıyla raydan çıkar.

Beraberinde bazı karanlık sırlar da getiren Martin, aile fertleriyle giderek yakınlaşırken, Steven’ın çocukları ansızın yemeden içmeden kesilir ve yürüyememeye başlarlar.

Doktorlar, çocukların rahatsızlığını bilimsel olarak açıklayamamaktadır.
Steven kendisini, Martin’in dediklerini harfiyen yapmazsa, aile fertlerinin sırayla öleceği esrarengiz bir oyunun içinde bulur.



Bu yıl Filmekimi'nde biletleri en hızlı tükenen, Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü kazanan filmin başrollerinde Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan ve Alicia Silverstone yer alıyor.
'The Killing of a Sacred Deer / Kutsal Geyiğin Ölümü' 17 Kasım'da sinemalarda..

Yönetmen: Yorgos Lanthimos​
Oyuncular: Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Alicia Silverstone​
Yapımcı: Yorgos Lanthimos, Ed Guiney​
Senaryo: Yorgos Lanthimos, Efthimis Filippou​
Görüntü Yönetmeni: Thimios Bakatakis​
Kurgu: Yorgos Mavropsaridis​
Yapım Yılı: 2017​
Ülke: İngiltere, İrlanda​
Süre: 121 dk.​

Filmin mmknmrtb notu:   8   /10



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