19.11.2017
Tiyatro Laboratuvarı: NO 2
Bir antisosyal kişilik bozukluğu hastasının hayatını sahneye taşıyan oyunun konusu şöyle; Otuzlu yaşlarda sıradan bir muhasebeci olan Bay Re, bir gece yarısı Dominus Rage tarafından büyüdüğü evin ceza odasında sorguya çekilmiştir.
Bay Re’nin o ana kadar işlediği suçları itiraf etmesi için görevlendirilen Dominus Rage, suçları üstlenmeyen Re’ye geçmişi yeniden hatırlatacak, geçmişiyle yüzleşmek zorunda bırakılan Bay Re ile Dominus Rage arasında içinden çıkılmaz bir savaş başlayacaktır.
Suç ve suçlunun yeniden tartışıldığı bu savaş, gündoğumuna kadar son bulacak ve o odadan yalnızca biri çıkmak durumunda kalacaktır.
yapım: Tiyatro Laboratuvarı
yazanlar: Serhan Alben, Sercan Alben
yöneten: Serhan Alben
dramaturg: Durul Paksoy
sahne tasarımı: Serkan Alben
koreografi: Can Bezirganoğlu
oyun müzikleri: Berktuğ Ozma
proje asistanı: Ali Osman Cinpir
oynayanlar: Sercan Alben, Ergin Kılıkçıer
süre: 60’
NO 2 25 Kasım Cumartesi saat 21:00'de Sahne Aznavur'da..
Bilet için..
Sahne Aznavur
Asmalımescit mah. İstiklal cad. Aznavur pasajı no:108 kat: 8
Beyoğlu / İstanbul
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder