13.12.2017
Tolga Karaçelik yeni filmiyle yine Sundance'te!
Sarmaşık'tan sonra yeni filmi Kelebekler ile bir kez daha bağımsız filmlerin ‘kalesi’ Sundance Film Festivali’ne seçildi!
Karaçelik; üst üste iki projesiyle, dünyanın en önemli beş festivali arasında gösterilen Sundance Film Festivali’ne seçilerek büyük bir başarıya imza attı.
Tolga Karaçelik’in Kelebekler'i; 18-28 Ocak 2018 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde gerçekleşecek Sundance Film Festivali 2018’de ‘En İyi Uluslararası Film’ kategorisinde yarışacak.
Birbirini çok az tanıyan üç kardeşin, yıllardır haber almadıkları babalarının aramasıyla bir araya gelmelerini konu alan Kelebekler'de; Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncular rol alıyor.
Yapımcılığını Tolga Karaçelik, Diloy Gülün ve Metin Anter’in üstlendiği filmin Mart 2018’de vizyona girmesi bekleniyor.
“Rezervuar Köpekleri”, “Whiplash” gibi birçok önemli filmin dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali, ünlü aktör Robert Redford’ın 1981 yılında kurduğu Sundance Enstitü tarafından, her yıl ABD’nin Utah eyaletinde gerçekleştiriliyor. İlk olarak Birleşik Devletler Film Festivali (United States Film Festival) adı altında 1978 yılında kurulan ve Redford’un, 1985 yılında Sundance Enstitü bünyesine dahil ettiği festival, 1991 yılında da resmen isim değişikliği ile Sundance Film Festivali olarak anılmaya başladı. John Cooper’ın festival direktörlüğünü yürüttüğü, yılın A klasman ilk büyük film festivali olan Sundance Film Festivali, dünyanın en iyi beş film festivali arasında yer alıyor.
18-28 Ocak 2018 tarihleri arasında 32.si düzenlenen ve her yıl binlerce filmin başvurduğu festivalde yarışacak filmler 29 Kasım 2017, Çarşamba günü açıklandı.
Bağımsız sinemanın ‘kalesi’ olarak anılan Sundance Film Festivali 2018’de ‘En İyi Uluslararası Film’ kategorisinde yarışacak yapımlar arasında, Tolga Karaçelik’in senaryosunu yazıp yönettiği Kelebekler de yer alıyor.
Kelebekler, festivalde aynı zamanda dünya prömiyerini de yapacak.
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