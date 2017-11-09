Bu uzun yolculukta kız kardeşi kaybolur ve Khaled bir geminin kazan dairesinde Helsinki'ye varır.
Adeta bir uzaylı gibi gezdiği Finlandiya'da göçmenlik başvurusu yapan Khaled'i bürokratik saçmalıklar rahat bırakmaz ve göçmenlik bürosu, Halep'te bir sorun olmadığını, o yüzden ülkesine geri dönmesi gerektiğini söyler.
Bir yandan da kız kardeşini bulmaya çalışan Khaled, Wickström'ün restoranında yaşamaya başlar.
Bu birbirinden tamamen farklı iki insan hem iş arkadaşı hem de dost olurken dünya da her zamanki gibi dönmeye devam edecektir.
Aki Kaurismaki imzasını taşıyan, dram ve mizahın ustaca harmanlandığı, günümüz dünyasına ve insana dair trajikomik bir göçmen hikayesi.
Büyük usta Kaurismaki'ye 2017 Berlin Film Festivali En İyi Yönetmen Ödülü'nü getiren bir başyapıt.
'Umudun Öteki Yüzü' 10 Kasım'da sinemalarda..
Toivon tuolla puolen / Umudun Öteki Yüzü / The Other Side of Hope
Yönetmen: Aki Kaurismäki
Senaryo: Aki Kaurismäki
Oyuncular: Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula
Görüntü Yönetmeni: Timo Salminen
Kurgu: Samu Heikkilä
Yapım: Finlandiya | Almanya
Yapım Yılı: 2017
Dil: Fince, Arapça, İngilizce
Tür: Komedi | Dram
Süre: 1 saat 40 dakika
2017 Berlin Film Festivali En İyi Yönetmen Ödülü & En İyi Film Adayı
2017 San Sebastian Uluslararası Film Festivali FIPRESCI Ödülü
2017 Toronto Uluslararası Film Festivali Masters Bölümü
Filmin mmknmrtb notu:
Kız kardeşi hariç tüm ailesinin bombayla yok edildiği savaştan, Türkiye-Yunanistan yoluyla Avrupa'ya kaçan ve en sonunda vardığı Finlandiya'ya sığınmaya çalışan Suriyeli bir genç ile yaşantısını değiştirmenin eşiğindeki Finlandiyalı bir adamı karşılaştıran, tavrı soğuk, mizahı kara, ama özünde umutlu bir drama..
10 Kasım vizyon haftasının en iyisi..
8 /10
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