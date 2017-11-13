'Un beau soleil intérieur / İçimdeki Güneş' 17 Kasım’da vizyonda!

Paris’te yaşayan, boşanmış bir ressam.
Hayata sımsıkı tutunan, her anı dolu dolu yaşayan bu kadının adı, Isabelle.
Hayatını kendi kurallarına göre yaşayan, kendini korumak için sınırları olan, ama yaşadığı onca şeye rağmen umudunu yitirmeyen bir kadındır Isabelle.
Belki de şans pek yüzüne gülmediği için aşkı bu kadar tutkulu yaşar, belki de Paris’in büyüsüne kapılır zaman zaman.
Aşk hikâyesinde aktörler değişse de sonuçlar Isabelle için hep aynıdır: hayal kırıklığı ve yalnızlık.
Isabelle’in aradığı mutluluğu bulabilmesi için önce yanlış yerlere baktığını fark etmesi gerekecektir.
Günümüz dünyası ve ilişkilerinin zorluğuna mizahi bir yolla eğilen film, 2017 Cannes Film Festivali Director’s Fortnight bölümünden büyük ödülle ayrıldı.
2017 Cannes Film Festivali'nin Director's Fortnight bölümünün açılış filmi olarak seçilen, usta yönetmen Claire Denis’in merceğinden romantizm dolu bir komedi.
Katıldığı tüm festivallerin en çok konuşulan filmleri arasında yer aldı İçimdeki Güneş.
Başrolde ise kariyerinin en iyi performanslarından birini sergileyen Juliette Binoche, ışıldayan enerjisi ve tutkusuyla izleyenleri yine büyülüyor.
İçimdeki Güneş, Roland Barthes'ın Türkçe'ye de çevirilen Bir Aşk Söyleminden Parçalar adlı ikonik romanından uyarlandı.
Enfes bir film.
Los Angeles Times
Juliette Binoche yine büyülüyor!
Le Figaro
Aşka sofistike, özgün, komik ve modern bir bakış.
The Film Stage
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