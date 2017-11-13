13.11.2017
'Wonder Wheel / Dönme Dolap' Boğaziçi Film Festivali’nde!
5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, gelecek hafta (17 Kasım, Cuma) başlıyor.
Dünyanın dört bir yanından 107 filmin gösterileceği festivalin merakla beklenen filmlerinden biri de, Woody Allen’ın yazıp yönettiği Wonder Wheel / Dönme Dolap olacak.
Amerika’da 1 Aralık’ta gösterime girecek film, Türkiye galasını 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde yapacak ve 18, 21 ve 23 Kasım tarihlerinde seyirciyle buluşacak.
Woody Allen’ı 2011’de çektiği “Whatever Works”ten beri ilk kez New York’a geri döndüren film, gangsterlerle dolu 50’ler Amerika’sında yaşanan hüzünlü ve melankolik bir aşk hikâyesini anlatıyor.
Özellikle Kate Winslet’ın, adının şimdiden Oscar kulislerinde sıkça anılmasını sağlayan performansıyla övülen film; “Apocalypse Now”, “Reds”, “The Last Emperor” gibi klasiklerle Oscar kazanmış Vittorio Storaro’nun büyülü ve şiirsel görüntüleriyle yılın unutulmayacak filmlerinden biri olacak.
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