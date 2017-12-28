28.12.2017
120 Beats Per Minute / Kalp Atışı Dakikada 120
Nathan Sean, Sophie ve Jeremie önderliğinde bu epidemiye karşı toplumun duyarsızlığı, bilgisizliği ve ilaç şirketlerinin çıkarcılığıyla savaşan gruba yeni katılanlardandır.
İnsanları bilinçlendirmek için ACT-UP Paris ile verdiği mücadelede Sean’ın hayatına girmesiyle, onun için her şey kökünden değişecektir.
2017 San Sebastian Sebastiane Ödülü
2017 Cannes Büyük Ödül, Kuir Palmiye, FIPRESCI, François Chalais Ödülü"
Filmin mmknmrtb notu ::
Teşhis ve tedavisinde meydana gelen gelişmeler sayesinde son yıllarda korkunçluğunu nispeten kaybeden AIDS belasının insanları kırıp geçirdiği zamanlara, olayın tam merkezinden bakan film, kendilerine çok yaklaşmış ölümü beklerken dahi aşktan ve mücadeleden geri durmayan gencecik kurbanların isyankâr haykırışlarıyla -bencileyin- hassas bünyeleri derinden sarsabilir..
Hastalık ilk olarak onlarda görüldüğü için haksızca damgalanan eşcinseller ve HIV pozitif bireylerden oluşan örgütlü bir grubun, diğer insanları uyarma eylemlerine paralel olarak, onları gözden çıkarmış devletle ve işbirlikçi -elbette çıkarcı- ilaç firmalarıyla giriştikleri mücadelelerine ve de kendi aralarında oluşan görüş farklılıklarına değinen film, tüm bunları -hem içerik hem de biçem bağlamında- belgesel doğallığını dahi aşan bir estetikle ortaya koyuyor..
Benzetme amacıyla da yapsak, 'Belgesel' nitelemesinin -nedense- hemen akla getirdiği 'soğuk ve sıkıcı' yaftalarını unutun..
ACT-UP Paris örgütünü oluşturan bireylerin 'doğal' renkliliği, girişilen en sert eylemler ve tartışmalarda bile esprinin eksik olmaması, her fırsatta 'çılgınca' eğlenebilme kültürünün yaydığı sıcaklıkla akıp giden 120 Beats Per Minute, finale doğru yükselen romantizm ve de hüzünle, adeta bir 'Love Story' trajedisine evriliyor..
120 Beats Per Minute / Kalp Atışı Dakikada 120, 29 Aralık'ta sinemalarda!
Yönetmen: Robin Campillo
Senaryo: Robin Campillo, Philippe Mangeot
Oyuncular: Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, Antoine Reinartz
Yapımcı: Hugues Charbonneau, Marie-Ange Luciani
Yapım: 2017, Fransa, 140'
8 /10
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