'17. !f İstanbul' programından ilk sürprizler!

|I Am Not a Witch
15-25 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul’da, 1-4 Mart 2017 tarihlerinde ise Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilecek 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin 2018 programından ilk tüyolar gelmeye başladı.
18 Ocak’ta açıklanacak festival programında, yine yılın beklenen bağımsızları ve ödül avcısı filmler dikkat çekiyor.
Bunlar arasında Sean Baker’ın Oscar’a adım adım yürüyen son filmi The Florida Project, Rungano Nyoni’nin ödüllere doymayan draması I Am Not a Witch ve John Cameron Mitchell’ın punk rüyası How to Talk to Girls at Parties, festival mutfağından sızan ilk filmler oldu.
Masumiyetin ve yaşamın şarkısı gibi
İki yıl önce iphone ile çektiği “Tangerine” ile sıradışı bir başarı yaklayan Sean Baker’ın yılın en iyileri listesinden düşmeyen son filmi “The Florida Project”, İstanbul’da ilk kez !f İstanbul’da seyirciyle buluşacak.
Çoğu Amerikalının düşünmek ve hatta görmek istemeyebileceği hayatlara odaklanan filmleriyle tanınan, mikro bütçeli hikâye anlatımının ustası Sean Baker’ın 6 yaşındaki Moone ve arkadaşlarının gözünden zorlu ve çıkışsız görünen yetişkinler dünyasını anlattığı film, ‘2017’nin en iyileri’ listelerinin de vazgeçilmezlerinden. The Guardian’ın “Masumiyetin ve yaşamın şarkısı gibi”, The Daily Mail’ın “Bu yılın hafızaya kazınan, en iyi filmlerden biri”, Empire’ın “Tüm canlılığı ve enerjisiyle perdeden taşıyor” sözleriyle övdüğü “Florida Project”; amatör çocuk oyuncuların perdede adeta ışıldayan performansları ve Willem Dafoe’nun Oscar’a göz kırpan oyunculuğuyla da heyecan uyandıran, enerjik ve renkli bir film.
Neil Gaiman uyarlaması punk filmi!
!f İstanbul’un Türkiye prömiyeriyle karşılayacağı filmlerinden “How to Talk to Girls at Parties” ise, ilk filmi “Hedwig and the Angry Inch”ten (2001) bu yana, “Shortbus” (2006) ve “Rabbit Hole” (2010) gibi farklı denemeleriyle karşımıza çıkan, Amerikan sinemasının yaramaz çocuğu John Cameron Mitchell’ın son çılgınlığı.
‘Sandman’, ‘The Good Omens’ gibi kült romanların yaratıcısı Neil Gaiman’ın kısa öyküsünden uyarlanan film, 70'lerin sonundaki Londra'da geçiyor ve Sex Pistols’ın büyüsüne kapılmış bir grup gencin müzik ve aşkla dolu dünyasını anlatıyor.
Elle Fanning ile Alex Sharp’ın başrolünde olduğu, Nicole Kidman’ın ise punk kraliçesi Boadicea’yı canlandırdığı film, Sandy Powell’ın kostüm tasarımı ve özellikle soundtrack’iyle yılın en sıradışı yapımlarından biri olmaya aday.
Cadılar kampında bir kız çocuk
Türkiye’de ilk kez gösterilecek !f İstanbul filmlerinden bir diğeri ise, Zambiya'da büyücülükle suçlanan bir kızın trajik hikâyesini hiciv dolu bir dille ve büyüleyici bir güzellikte anlatan, yılın ödüllere doymayan İngiliz bağımsızı “I Am Not a Witch”.
Rungano Nyoni’nin ilk yönetmenlik denemesiyle Cannes’da merhaba dediği, ardından BFI London, Sundance gibi önemli festivallerin de programlarından eksik etmediği bu çarpıcı film, seyirciyi Zambiya ve Gana’da halen var olan cadılar kamplarının kapılarını aralıyor ve büyüyle suçlanan, kaçtığı takdirde bir keçiye dönüşeceği korkusuyla bir cadı kampında zorla tutulan dokuz yaşındaki bir kız çocuğun yaşadıklarını anlatıyor.
Variety’nin “Ender rastlanan bir ilk film cesareti. Heyecan verici!” diyerek 5 yıldız verdiği “I Am Not a Witch”, batıl inançlar, kadın kaçakçılığı ve düşmanlığına, hicvi elden bırakmayan büyülü gerçekçi bir bakış sunuyor.
17. kez bağımsız!
Mars Cinema Group ortaklığında gerçekleşecek ve yılın en çok konuşulan filmlerinin Türkiye galalarına evsahipliği yapacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 2018’in 15 Şubat’ında İstanbul’da başlayacak ve 1 Mart’ta Ankara’ya ve İzmir’e uğrayarak 4 Mart’ta sona erecek.
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