2017 'numan' Ödülleri :: Yılın 'En İyi' Filmleri

Kurucu babamız Numan Serteli başkanlığında toplanan heyetimiz, bütün bir yıl boyunca hiçbir masraftan kaçınmadan, izleyip tartışarak ve yazarak değerlendirdiği -2017 yılı içinde, sinemalarda 'normal gösterim'e giren- filmler hakkında, nihai bir sonuca varmış bulunmaktadır..
Bildiğiniz üzre heyetimizin amacı, bir yığın yerli-yabancı film içinde en iyi ve en kötüleri tek tek seçerek, siz değerli okuyucularımızın görüşüne sunmaktır..
Öte yandan, her zamanki 'acı gerçek' maalesef yine işin içine girecek; hem listelerin belirli sayıda film içeriyor olması, hem de filmlerin 'yeterince iyi' ya da 'yeterince kötü' olamamaları veyahut 'vasat' düzeyde kalmaları yüzünden, çok sayıda yapımın adını, ne yazık ki burada göremeyeceğiz..
Ee.. Hassas insan ve büyük sevi adamı -aynı zamanda kurucu babamızın büyük büyük dedesi- Aşık Serteli, yüz yıllar öncesinden, şöyle bir beyitle boşuna seslenmemiştir:
Ey azizim kış geldi üşürsün aman, açma başı götü
Bahsedilmek istersen eğer, ya çok iyi ol, ya çok kötü.
|Kurucu Baba (temsili)
Genellikle ve doğal olarak başarılı filmlerin seçildiği bu gösterimlerin -özellikle bu türden sıralamalar açısından- yeni filmlerin haklarının aleyhine, önemli bir etki yaptığını düşünerek (Bkz.. 1991 yılı yapımı La double vie de Véronique'in 2016'nın en iyi filmi seçilmesi.) bu yapımları listelerimizin dışında tutmaya karar verdik..
Bence doğru bir şey yaptık; hayırlısı olsun..
Listelerdeki film sayısı -bu yıla özgü ufak bir değişiklikle- yine aynı sayılır..
Yerli-yabancı karışık olmak üzere "En İyi 35 Film" (Bu sayı, geçen yıllarda 30 idi; bu yıl, kaliteli film sayısındaki artış sebebiyle 35'e çıkarıldı.) ile "En İyi 10 Yerli Film" listelerini bugün; "En Kötü 10 Ecnebi Film" ile "En Kötü 10 Yerli Film" 'kara liste'lerini de yarın yayınlayacağımızı duyurmak isteriz..
Bu sonuçların hepimiz için hayırlara vesile olmasını diler; siz dünya tatlısı okurlarımızın, güzeller güzeli bir yeni yıl idrak etmelerini en kalbi duygularla istirham ederiz..
..and the numan goes to..
2017'nin En İyi 35 Filmi
|American Honey
1) American Honey (Andrea Arnold)
2) Dunkirk (Christopher Nolan)
3) Manchester by the Sea (Ken Lonergan)
4) Forushande (Asghar Farhadi)
5) Teströl és lélekröl (Ildikó Enyedi)
|Dunkirk
6) Ghost in the Shell (Rupert Sanders)
7) Moonlight (Barry Jenkins)
8) Toni Erdmann (Maren Ade)
9) Ma vie de Courgette (Claude Barras)
10) The Age of Shadows (Ji-woon Kim)
|Manchester by the Sea
11) Kimi no na wa (Makoto Shinkai)
12) 120 battements par minute (Robin Campillo)
13) The Red Turtle (Michael Dudok de Wit)
14) Good Time (Josh Safdie, Ben Safdie)
15) Apprentice (Junfeng Boo)
|Forushande
16) L'amant double (François Ozon)
17) Hjartasteinn (Gudmundur Arnar Gudmundsson)
18) T2 Trainspotting (Danny Boyle)
19) Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve)
20) Koca Dünya (Reha Erdem)
|Teströl és lélekröl
21) Paterson (Jim Jarmusch)
22) Neruda (Pablo Larraín)
23) Geumul (Ki-duk Kim)
24) İşe Yarar Bir Şey (Pelin Esmer)
25) Mother! (Darren Aronofsky)
|Ghost in the Shell
26) The Square (Ruben Östlund)
27) Toivon tuolla puolen (Aki Kaurismäki)
28) The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos)
29) Kedi (Ceyda Torun)
30) Spider-Man: Homecoming (Jon Watts)
|Moonlight
31) Thor: Ragnarok (Taika Waititi)
32) Guardians of the Galaxy Vol. 2 (James Gunn)
33) Pokot (Agnieszka Holland)
34) War for the Planet of the Apes (Matt Reeves)
35) Aquarius (Kleber Mendonça Filho)
|Toni Erdmann
2017'nin En İyi 10 Yerli Filmi
|Koca Dünya
1) Koca Dünya (Reha Erdem)
2) İşe Yarar Bir Şey (Pelin Esmer)
3) Kedi (Ceyda Torun)
4) Kaygı (Ceylan Özgün Özçelik)
5) Zer (Kazım Öz)
|İşe Yarar Bir Şey
6) Blue (Mehmet Sertan Ünver)
7) Körfez (Emre Yeksan)
8) Tatlım Tatlım (Yılmaz Erdoğan)
9) Tarla (Cemil Ağacıkoğlu)
10) Taş (Orhan Eskiköy)
|Kedi
(Yarın: 2017'nin En Kötü Filmleri)
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