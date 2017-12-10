10.12.2017
Akbank Sanat: 4. Uluslararası Istanbul Sessiz Sinema Günleri
Sessiz sinemanın eşsiz örneklerini sinemaseverlerle buluşturan 4. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri kapsamında Akbank Sanat’ta dünyanın farklı arşivlerinden gelen restore edilmiş sessiz filmlerin yanı sıra dans ve sessiz sinema temalı yan etkinlikler de seyirciyle buluşacak.
Filmlere John Sweeney, Günter Buchwald, Frank Bockius, Daniele Furlati gibi dünyaca ünlü sessiz sinema müzisyenleri eşlik edecek.
Kino İstanbul tarafından organize edilen festival, Cineteca di Bologna ve Eye Filmmuseum’un kurumsal ortaklığında; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Goethe Institute, Polonya Başkonsolosluğu, İtalyan Kültür Merkezi, İsviçre Başkonsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi, Cinemateque Française ve Filmoteka Narodowa’nın desteğiyle gerçekleşiyor.
Yer: Akbank Sanat
Bilet:
Tam: 18 TL - Öğrenci: 12 TL
Program:
14 Aralık Perşembe Saat:13.00 - DOKUMACILAR (Die Weber)
14 Aralık Perşembe Saat:16.00 - DANS FİLMLERİ SEÇKİSİ (A Selection Of Dance Films)
14 Aralık Perşembe saat:19.00 - İSPANYOL DANSÇI (Spanish Dancer)
15 Aralık Cuma Saat:13.00 - PORTICILİ DİLSİZ KIZ (The Dumb Girl Of Portici)
15 Aralık Cuma saat:16.00 - BESTIA:POLONYALI DANSÇI (Bestia: Polish Dancer)
15 Aralık Cuma saat: 19.00 - PHONO-CINÉMA-THÉ TRE
16 Aralık Cumartesi saat: 11.00 - OYUNCAK BEBEK (Die Puppe)
16 Aralık Cumartesi saat: 13.00 - KEÇİ (The Goat) , KOMŞULAR (Neigbors)
16 Aralık Cumartesi saat: 15.00 - OSMANLI’DAN GÖRÜNTÜLER (Views From Ottoman Empıre)
16 Aralık Cumartesi saat: 17.00 - MANIA
16 Aralık Cumartesi saat: 19.30 - BAĞDAT MEKTUPLARI (Letters From Baghdad)
Biletlere gösterim günü gösterim mekânlarından ya da Biletix’ten ulaşılabilirsiniz.
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