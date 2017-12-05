Akbank Sanat Dünya Müziği Günleri başlıyor!

|Tânia Oleiro
Akbank Sanat Dünya Müziği Günleri, 6 Aralık 2017, Çarşamba günü Duran Duran grubu solisti Simon le Bon’dan övgü alan Estonyalı kemancı ve vokalist Maarja Nuut’un vereceği konser ile başlıyor.
Maarja Nuut, geleneksel Estonya halk ezgilerini elektroniklerle birleştireceği konserde orijinal, katmanlı ses manzaraları yaratacak.
Keman, vokal ve klavyenin yanı sıra, pan flüt ve cimbalom gibi otantik enstrumanlar kullanan Andrei Racu Band, Akbank Sanat Dünya Müziği Günleri kapsamında 13 Aralık 2017, Çarşamba günü vereceği konserde Romen folk müziğinden örnek sunarken; Avrupa Dünya Müziği listelerinde Ocak 2017’de bir numaraya yükselen n’goni sanatçısı Abou Diarra, üçlüsüyle 20 Aralık 2017, Çarşamba günü gerçekleştireceği konserde Mali’nin geleneksel Mandingo müziği ve blues’u bir araya getirecek.
|Maarja Nuut
Akbank Sanat Dünya Müziği Günleri, otantik fadonun en özel seslerinden olan ve Lizbon’un en saygın fado evlerinde söylemiş olan Tânia Oleiro’nun üçlüsüyle 27 Aralık 2017, Çarşamba günü gerçekleştireceği, dinleyicileri fadonun büyüsü ve melankolisi ile buluşturacağı konser ile sona erecek.
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