|Ali İbrahim Öcal
Sanatçının resim, heykel, video ve enstalasyon üzerine kurgulanan, yedi farklı teknik ile üretilmiş işlerinin yer aldığı sergi, doğa ve onun varlığı ile insan ilişkisi arasındaki derin dengeyi araştırıyor.
Sergideki işlerin ortak noktası, işleri meydana getiren parçaların ve imgelerin tamamının sanatçının yaşadığı ya da dolaştığı yerlerden gelerek, bu habitatların parça parça ve farklı bağlamlar aracılığıyla galeri mekanına taşınıyor olması.
İmgeler bütünündeki tekil hikayeler, tek yönlü, değişebilirliği mümkün olmayan bilgiler sunmak yerine izleyici tarafından duyumsanmayı bekleyen bir hayal dünyası içinde gösteriliyor.
Sanatçı, içinde yaşadığı doğal ekosistemin ürünlerini görünürlük ve farkındalık kazandırabilecek şekilde, kamusal alandan, özel bir yapı içine, galeriye taşıyor.
Ali İbrahim Öcal
1982 Almanya doğumlu sanatçı, 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını 2009 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamlamıştır.
2010’da “Kekre”, 2012’de “Patetik Koridor” ve 2014’te “Cennet” adlı kişisel sergilerini açan sanatçı, 2008 yılında Borusan Sanat Merkezi’nin Rezidans Programı’na katılmıştır. Ödülleri arasında 28. Günümüz Sanatçıları Ödülü vardır.
Çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.
Ali İbrahim Öcal "Ölü Doğa" : 15 Aralık 2017 - 27 Ocak 2018
Açılış: 15 Aralık Cuma saat 18.30
Sanatorium
Kemankeş Mah. Mumhane Cad. Laroz Han No:67 Karaköy - İstanbul
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