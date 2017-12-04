4.12.2017
'Aquaserge' Türkiye'ye Geliyor!
Tame Impala, Stereolab, Melody’s Echo Chamber, Acid Mothers Temple elemanlarından oluşan Aquaserge, Laisse ça être adlı albümüyle, global müzik servislerinin ardından Türkiye’de ilk kez GRGDN Müzik işbirliği ile Fizy ve Muud Müzik’te.
Track List:
1. Tour du monde
2. Virage sud
3. Tintin on est bien mon loulou
4. Si loin, si proche
5. C'est pas tout mais
6. L'ire est au rendez-vous
7. Charme d'orient
8. Les yeux fermés
Dinlemek için..
Aquaserge, frobeat’ten, tangoya, funk’tan, Karayip ritimleri ve krautrock’a kadar uzanan geniş bir repertuvarla İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nin katkılarıyla; 6 Aralık Çarşamba akşamı XXF Very Very French Festival kapsamında Babylon’da!
Biletler, Mobilet’te.
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