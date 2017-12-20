Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi?'nin çekimleri bitti!

Altın Kelebek En İyi Youtuber/Instagrammer ödüllü Enes Batur’a ilk filminde güçlü oyuncuların yanı sıra Türkiye’nin sevilen Youtube fenomenleri de eşlik etti.
Yönetmenliğini Kamil Çetin’in üstlendiği, başrollerinde Enes Batur’un yanı sıra Bekir Aksoy, Ceyda Düvenci, Ceyhun Yılmaz, Kerem Fırtına gibi güçlü oyuncuların yer aldığı komedi-dram türündeki film, 2018’in Ocak ayında vizyona girecek.
Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi? filmi, sürprizlerle dolu hikayesi, güçlü oyuncuları ve Türkiye’nin en sevilen internet fenomenlerinin performansları ile izleyenlere eğlenceli bir sinema keyfi yaşatacak.
Ünlü oyuncular ve 19 internet fenomeni filmde rol aldı
Çekimleri 16 Aralık’ta tamamlanan filmin kadrosunda Enes Batur’un babasını Bekir Aksoy, annesini Ceyda Düvenci, çocukluğunu ise Egemen Mustafa Almacı canlandırdı.
Ceyhun Yılmaz, Kerem Fırtına gibi sevilen oyuncuların yanı sıra filmde Kafalar isimli kanal ile tanınan Atakan Özyurt ile ünlü Youtube fenomenleri Başak Karahan, Baturay Anar, Berk Muhammet, Bilal Hancı, Burak Güngör, Çağla Demirel, Duru Önver, Efe Koçyiğit, Fatih Yasin, Kaya Girey, Ruhi Çenet, Sarp Atilla, Sude ve Berk, Şeyda Erdoğan, Uras Benlioğlu ve Reymen (Yusuf Aktaş) rol aldılar.
Ebeveynler için gençleri anlama kılavuzu niteliğinde
Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olan Enes Batur, özellikle oyun videoları ile milyonlarca gencin yakından takip ettiği bir isim.
2013 yılında kurduğu bireysel YouTube kanalı ile 4 yılda 5 milyon aboneye ulaştı.
Bu başarısı Altın Kelebek ödüllerinde En İyi Youtuber/Instagrammer ödülü ile taçlandırıldı. Şimdilerde ise ilk sinema filmi Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi?’nin vizyon öncesi tatlı heyecanını yaşıyor.
Enes Batur’un başrolünü üstlendiği filmde; polis babası ve hemşire annesinin yoğunluklarından dolayı onlarla hiç zaman geçiremeyen ve dünyası 6 yaşındayken babasının aldığı bilgisayardan ibaret olan bir gencin, Youtuber olma hayali ile ailesinin gelecek endişesi arasında kalması, ikilemleri ve bir yıldıza dönüşme serüveni eğlenceli bir dille ve en doğal haliyle beyaz perdeye yansıtılıyor.
Film, Enes Batur ile benzer durumları yaşayan akranlarına da muzipçe göz kırparak, ebeveynlerin çocuklarını anlayabilmeleri için onlara bir nevi tercümanlık yapıyor.
Çocukluğundan itibaren zor bir okul dönemi geçiren, çekingen ama herkes tarafından da sevilmenin hayalini kuran bir gencin stara dönüşme hikayesinde, Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi? filmi; dijital dünyanın zihnimizde yarattığı soruya eğlenceli ve mizah dolu bir filmle cevap arıyor: Gençler hayallerinin peşinde mi koşmalı? Yoksa gerçeklerle mi yüzleşmeli?
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