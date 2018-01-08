8.01.2018
England Is Mine / İngiltere Benim
Türkiye’de büyük bir hayran kitlesi bulunan; 2006, 2012 ve 2014’te verdiği üç konserle de olay yaratan Steven Patrick Morrissey’in gençlik yıllarına odaklanan England Is Mine / İngiltere Benim, izleyiciyi müzik tarihinin çığır açan gruplarından The Smiths’in kurulmasına uzanan günlere götürüyor.
Thatcher’ın Britanya’sı: İşsizlik, ayaklanmalar, çalkantılı bir toplumsal değişim.
Gençlik yıllarında olan Morrissey tüm bu kaosun ortasında, müziğe karşı içinde yaratıcı bir kıvılcım hissetmektedir.
Bir yandan şarkılar yazarken, bir yandan da izlediği konserler, dinlediği müzikler, okuduğu kitaplar hakkında dönemin dergilerine, fanzinlerine mahlaslarla eleştiriler göndermektedir.
Hayata uyum sağlayıp gelecekle ilgili planlar yapmakta zorlanan Morrissey’in en büyük destekçisi, yakın arkadaşı Linder Sterling’dir.
Ve ileride müzik tarihine damga vuracak The Smiths’i kuracakları müzisyenlerle yolları yavaş yavaş kesişmeye başlar.
Oscar ve Bafta adayı Mark Gill’in yönetmenliğini üstlendiği ve 1970’lerde Manchester’da geçen hikaye, Morrissey’in yürüdüğü sokakları, ilham aldığı müzikleri, kitapları; dönemin atmosferini titiz bir şekilde perdeye yansıtıyor.
Morrissey’i Dunkirk filmi ile yıldızı parlayan genç oyuncu Jack Lowden canlandırırken, yakın arkadaşı, punk sanatçı Linder Sterling rolünde ise Downtown Abbey ve Black Mirror dizilerinden tanıdığımız Jessica Brown Findlay karşımıza çıkıyor.
Adını The Smiths’in klasik şarkılarından “Still ill”in sözlerinden alan film, rock müzik tarihinin en gizemli ve sıra dışı idollerinden birisinin, kendi sesini ve kimliğini buluşunun hikayesi.
Vizyon Tarihi: 5 Ocak 2017
Yönetmen: Mark Gill
Senaryo: Mark Gill, William Thacker
Oyuncular: Jack Lowden, Jessica Brown-Findlay, Laurie Kynaston
Yapımcı: Baldwin Li, Orian Williams
Görüntü Yönetmeni: Nicholas D. Knowland
Kurgu: Adam Biskupski
Müzik Süpervizörü: Ian Neil
Yapım Yılı: 2017
Ülke: İngiltere
Süre: 94 dk.
Dağıtım: Başka Film
İthalat: Fabula Films
Filmin mmknmrtb notu: 4 /10
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