'Fantastik Filmler Festivali' Beyoğlu Sineması’nda!

Türkiye ve dünya sinemasından türünün en nitelikli ve ses getiren filmlerini programına alan festival 22-24 Aralık tarihleri arasında İstanbul Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilecek.
Fantastik Filmler Festivali, türünün en yeni örneklerinden, sinema tarihine damga vurmuş kült filmlere uzanan ve özenle hazırlanan programıyla sinema severlerle buluşacak.
3 gün sürecek festivalde toplam 14 film gösteriminin yanı sıra, Türkiye Sineması’nın en başarılı yönetmenlerinden Onur Ünlü, Baskın ve Housewife filmleriyle uluslararası festivallerde büyük ses getiren Can Evrenol ve ilk uzun metraj kurmacası Kaygı ile sinema severlerin beğenisini kazanan Ceylan Özgün Özçelik, filmlerden önce ve sonra izleyicilerle söyleşi gerçekleştirecekler.
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22 Aralık Cuma akşamı 21.30’da başlayacak festival, 24 Aralık Pazar akşamı 21.30’a kadar kesintisiz sürecek seanslarla devam edecek.
Cuma ve Cumartesi geceleri, fantastik ve korku türünü sevenlerin gözdesi olan gece seanslarıyla da festival seyircisine gece yarısı çılgınlıkları yaşatacak.
Festivalin biletleri, 15 Aralık Cuma gününden itibaren festivale ev sahipliği yapacak olan Beyoğlu Sineması gişesinden temin edilebilir.
Filmlerin ayrıntıları için..
Bir değişiklik: Cumartesi 21:30'da Güneşin Oğlu filmi yerine yine bir Onur Ünlü filmi olan Kırık Kalpler Bankası filmi gösterilecektir.
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