Fazıl Say / Güvenç Dağüstün / Ece Dağıstan : Güz Şarkıları

Fazıl Say’ın, “Bugüne kadar yaptığım şarkı albümlerim arasında, hem Türkiye'de hem dünyada en sevileninin “Güz Şarkıları” olacağını hissediyorum.” dediği albümün solisti Güvenç Dağüstün, eşsiz ses tonu ve etkileyici yorumu ile dikkat çekiyor.
Şan tekniği açısından bir hayli zor olan şarkılar, Dağüstün’ün müthiş yorumuyla her parçada dinleyenlere farklı bir tat bırakıyor.
Kendi şarkı albümleri içinde, ilk kez piyano partisini kendi çalmayan Fazıl Say; bu albümde, şarkıları piyanoda büyüleyici yorumuyla beğeni toplayan Ece Dağıstan’a emanet ediyor.
Fazıl Say, Dağıstan’ı; “Şarkı dolu tuşesi ile piyanodan tüm güz renklerini çıkartabilen, muazzam yaratıcı bir yorumcu.” diye anlatıyor.
Sonbaharın melankolik renklerinin ve dokusunun sarmaladığı, her biri farklı tarz ve konudaki sekiz şarkıdan oluşan “Güz Şarkıları”; içindeki Doğu-Batı sentezi, Türk musikisi, caz, kabare müziği, nostaljik melodileri ve herkes için akılda kalıcı sözleri ile dinleyenlere müthiş bir renk sunuyor.
Müziklerin bir resim gibi oluştuğu “Güz Şarkıları”nda; kimi zaman kanun ve kemençe bir caz “jam-session” içindeki doğallığı ile duyulurken, kimi zaman da dinleyenler “duduk” ile Ahmed Arif’in Doğu Anadolusuna bir yolculuğa çıkıyor.
Bu albümde, bas, davul ve saksafon ile iyi bir caz yorumu duymak, nefesli ve yaylı sazlarda ise klasik müzikçilerin dünya seviyesindeki yorumlarını dinlemek mümkün.
Fazıl Say bestelerinin, Güvenç Dağüstün ve Ece Dağıstan tarafından yorumlandığı “Güz Şarkıları” albümü; Fazıl Say ve Bülent Forta yapımcılığında, Ada Müzik etiketiyle tüm müzik marketlerde.
Güz Şarkıları
ŞARKILAR
I – Güz - Nâzım Hikmet
II – Yeşilmişik - Can Yücel
III – Usulcana - Cemal Süreya
IV – Akrep gibisin - Nâzım Hikmet
V – Zambaklı Padişah - Ece Ayhan
VI – Rüzgâr Rüzgârla Konuşur - Behçet Aysan
VII – Hasreti Uykularda - Ahmed Arif
VIII – Adım Sonbahar - Attila İlhan
KÜNYE
Güvenç Dağüstün - solist
Ece Dağıstan - piyano
Derya Türkan - kemençe
Hakan Güngör - kanun
Ertan Tekin - duduk
Aykut Köselerli - vurmasazlar
Volkan Hürsever - bas gitar
Ediz Hafızoğlu - caz davul
Gürtuğ Gök - altosax
Bülent Evcil - flüt
Ecesu Sertesen - klarnet
Mehmet Yasemin - keman
İmge Tilif - keman
Filip Kowalski - viyola
İndira Mas - viyolonsel
Yapımcı: Ada Müzik
Yapımcılar: Bülent Forta & Fazıl Say
Yürütücü Yapımcılar: Ece Dağıstan, Taner Zadsan
Yaratıcı Yapımcılar: Eren Yağmuroğlu, Mustafa Toygun Özdemir, Senem Tekinkoca
Fotoğraflar: Aslı Girgin
Müzik Yönetmeni: Pieter Snapper
Müzik Danışmanı: İbrahim Yazıcı
Kayıt Mühendisi ve Miks: Pieter Snapper
Kayıt Asistanları: Adham Farid, Kıvılcım Konca, Güven Ersoysal, Burak Serter
Mastering: Pieter Snapper ve Güven Ersoysal
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